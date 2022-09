La insólita frase de Leo Ponzio sobre un responsable del descenso de River: "En su lugar"

El exmediocampista de River lanzó una llamativa frase sobre su despedida el próximo miércoles. Leonardo Ponzio reveló que, entre sus invitados, iba a a estar Daniel Alberto Passarella. "Me trajo como entrenador, como presidente. Me hubiese gustado que esté, fue representativo. La historia del mundo del fútbol lo va a poner en su lugar", lanzó.

El nombre de Daniel Passarella es controversial en el mundo River ya que, junto a José María Aguilar, fueron los dos presidentes responsables del descenso del conjunto millonario a la B Nacional en 2011. Sin embargo, a diferencia de Aguilar, Daniel Passarella fue uno de los jugadores argentinos de todos los tiempos. "A lo último se decía que estaba enfermo. No lo comprobé, pero tampoco quería molestarlo”, contó el mediocampista. Por otro lado, en una charla con ESPN F90 agregó: "“La historia del mundo del fútbol lo va a poner de vuelta en su lugar. ¿Quién no se equivocó? El equivocarse es también cómo el otro te ve y cómo no. Yo no puedo juzgar a nadie”.

Un jugador de River que suele ser insultado por los hinchas en las redes sociales contó con el respaldo contundente por parte de Marcelo Gallardo. El entrenador más ganador de la historia del club se deshizo en elogios para uno de los integrantes de su plantel en la conferencia de prensa posterior a la victoria por 1-0 contra San Lorenzo como visitante, por la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino.

Se trata de Esequiel Barco, el extremo de 23 años que llegó en enero pasado desde Atlanta United de Estados Unidos a préstamo por dos temporadas, con una opción de compra de ocho millones de dólares por el 50% de la ficha. Más allá de la expectativa inicial por el ex Independiente, hasta ahora no pudo explotar con la camiseta del "Millonario" y muchos fanáticos se lo reclaman, aunque "El Muñeco" no coincidió con ellos y lo apoyó a pleno en la sala del Estadio del "Ciclón".