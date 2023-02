La frase de un jugador de River que enloqueció a Demichelis y a los hinchas: "La última"

La frase de un jugador de River que volvió locos al entrenador Martín Demichelis y a los hinchas del "Millonario" en el fútbol argentino. La revelación de su representante.

Uno de los mejores jugadores de River en los últimos tiempos en el fútbol argentino pronunció una frase que "enloqueció" al entrenador Martín Demichelis y a los hinchas del "Millonario". El equipo de Núñez ganó tres de los primeros cuatro partidos en la Liga Profesional 2023 de la Primera División y se ilusiona con ser campeón nuevamente de ese torneo, como ya lo consiguió de la mano de Marcelo Gallardo en 2021.

El protagonista de esta situación es nada menos que Milton Casco, el lateral izquierdo de 34 años que llegó a la institución en 2015 y fue una pieza clave en los trofeos conseguidos por el conjunto del "Muñeco". El representante del jugador, Eduardo Palomar, fue entrevistado en vivo por D Sports Radio y dejó algunas revelaciones que impactaron en el club con relación al defensor.

Casco se retirará en River: "Se va a quedar hasta que las piernas le den"

El agente del ex Gimnasia de La Plata y Newell´s aseguró: "Milton me dijo que se va a quedar en River hasta que las piernas le den". Con el contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, cuando tendrá 37 de edad, el empresario adelantó acerca del futbolista entrerriano que "la idea es que la de River sea su última camiseta".

Consultado acerca de si el lateral que pasó por la Selección Argentina ya evalúa su futuro trabajo una vez que cuelgue los botines, Palomar aclaró: "Nunca me insinuó nada si va a seguir como entrenador luego de su retiro". Es más: detalló que "Milton se siente pleno como futbolista y no pensó aún en eso".

Casco, con una de las Copas Libertadores que ganó en River.

Acerca de las casi ocho temporadas consecutivas que lleva Casco en la entidad de Núñez, algo muy poco habitual en estas épocas, su representante recordó: "En su momento habíamos firmado con el (Olympique) Marsella de (Marcelo) Bielsa, pero perdió el equipo y Marcelo se fue". Para terminar con el tema, profundizó: "Milton fue un pedido de Marcelo y me dijeron, que al no estar él, no iban a hacer la transferencia".

Los números de Casco en River

Desde su arribo al "Millonario" a mediados de 2015 desde Newell´s, el defensor disputó en total 235 partidos oficiales con 5 goles, 18 asistencias y 10 títulos obtenidos.