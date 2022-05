La autocrítica de Marcelo Gallardo tras el empate de River: "No estamos acostumbrados"

El entrenador de River Plate reconoció que fue superado por el conjunto brasileño y aseguró que le "manejaron la pelota"

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo reconoció sin tapujos esta noche que su equipo "fue peloteado por Fortaleza, sobre todo en el primer tiempo" del partido que en el estadio Castelao, del club brasileño, terminaron empatando 1 a 1 con una gran actuación del arquero Franco Armani, por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores.

"No estamos acostumbrados a terminar peloteados como ocurrió en el primer tiempo. Ellos nos manejaron la pelota después del gol del empate nuestro (Enzo Fernández de tiro penal sobre el cuarto de hora, luego de la apertura de Silvio Romero a los cinco minutos para el local)", admitió Gallardo en la conferencia de prensa pospartido que compartió justamente con Armani.

"En el primer tiempo teníamos que corregir por la derecha de nuestra defensa, pero el devenir del partido no nos dio tiempo. De hecho Andrés Herrera y Paulo Díaz no la pasaron bien en esos primeros 45 minutos, cuando Fortaleza concentró el juego por ese sector", puntualizó el entrenador. En este punto, lejos de marcar un llamado de atención para sus propios jugadores, Marcelo Gallardo agregó que "hay que aprender" para que no "vuelva a pasar en la Copa". Además añadió: "No hay que alarmarse con lo que pasó en este partido, porque constituye un aprendizaje".

Más allá de lo que transcurrió en el campo de juego, Marcelo Gallardo se volvió a mostrar preocupado por las lesiones que aquejan al equipo. En este último tiempo se convirtió en una tendencia la lesión de algunos futbolistas que son importantes a la hora del rendimiento colectivo. Con respecto a eso, el entrenador millonario dijo que "en cuanto a lo de los lesionados que tenemos, todo es cuestión de tiempo en cuanto a sus recuperaciones. Por ejemplo Matías Suárez, después de lo que se recuperó y que estaba volviendo a convivir con el juego, sufrió una lesión muscular y otra vez lo perderemos por un tiempo".

Los próximos partidos de River son importantes tanto a nivel del fútbol argentino como en el fútbol internacional, ya que se juega varios partidos de fuste y arranca la zona de definición de la Copa de la Liga Argentina. En la Copa Libertadores, por ejemplo, Enzo Pérez se perderá el próximo partido por haber llegado a la tercera tarjeta amarilla. Sin embargo, Gallardo se mostró optimista por la aparición de otros futbolistas que pueden suplir lugares: "hay jugadores que están creciendo en su rendimiento, como por ejemplo Tomás Pochettino, que se ganó la confianza en el partido con Sarmiento"