Inesperada crítica del Burrito Ortega al River de Gallardo en la previa del Mundial de Clubes

Durante la tarde del miércoles se conoció una llamativa frase de Ariel Arnaldo Ortega que se refirió al nivel de los últimos partidos del River de Marcelo Gallardo. En un comentario aseguró que "va a tener que mejorar muchísimo" de cara al Mundial de Clube.s

"El Burrito" analizó la eliminación de los dirigidos por Marcelo Gallardo en los cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol frente a Platense por la vía de los penales, luego de reconocer el gran desempeño mostrado en el Superclásico. "Después de haber jugado tan bien contra Boca, un hermoso partido, tuvo dos buenos y con Platense no jugó bien. No pateó al arco. No era el equipo que venía jugando y por eso lo perdió", comenzó el volante ofensivo.

Asimismo, señaló al campeonato local, que tendrá la definición el próximo domingo en el duelo entre Platense y Huracán, como "muy ganable". Y continuó: "Todos sabemos que Platense juega de esa forma y venía bien, pero River tenía que hacer un partido bueno y ganar para pasar", haciendo referencia al cruce a la eliminación frente al "Calamar".

No obstante, Ortega hizo hincapié en el segundo semestre que se le viene a la "Banda" con la Copa Libertadores -ya clasificado a los octavos de final como primero del Grupo B- y el Mundial de Clubes 2025 como los certámenes destacados en los que el "Millo" deberá darle prioridad. "La Copa es todo y ahora empieza lo mejor, que es el mata-mata. Pero se viene un torneo muy lindo y muy importante para River también", concluyó.

La respuesta viral de Gallardo sobre Cristiano Ronaldo como posible refuerzo de River: "No doy nombres"

"No doy nombres al respecto", esbozó el "Muñe" sobre el cierre de la conferencia de prensa posterior al encuentro contra Universitario en el Monumental. De esta manera, no negó la oportunidad de que CR7 vista el Manto Sagrado en el Mundial de Clubes, pero tampoco dio el OK, como hizo también cuando le preguntaron por Juanfer Quintero. A su vez, agregó con respecto a los refuerzos: "Necesitamos consolidar lo que tenemos y ver qué es lo que puede ser que nos falte y qué oportunidad tenemos para sumar y potenciar".

Otra de las respuestas que no tardó en retumbar fue la que el DT habló sobre lo que se viene en el certamen que se desarrollará en Estados Unidos y para qué están sus dirigidos. "No me gusta mucho la palabra 'competir'. Parece una frase hecha. No quiero competir y ver qué pasa. No está en mí escencia", sostuvo el "Muñeco". Por último, recordó un momento clave en su primera etapa: "Soy un competidor nato, me gusta medirme para ganar. Nos enfrentamos al mejor Barcelona de todos los tiempos y no tuvimos muchas chances".