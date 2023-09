Ganó todo con River, se fue mal y reveló su relación con Gallardo: "Nos desgastó"

El jugador, clave en el ciclo de Marcelo Gallardo, dio detalles del "desgastante" vínculo que tuvo con el entrenador en River Plate.

Mientras River Plate se encuentra en un nuevo proceso, Lucas Pratto, ídolo del "Millo" por la consagración en Madrid, habló de la relación con Marcelo Gallardo y dio detalles inéditos de los motivos de su salida.

El ciclo de Gallardo será inolvidable para todos los hinchas, no solo por haberse tranformado en el entrenador más ganador de la historia, sino también por cómo se dio y las victorias ante el clásico rival. Sin embargo, para llegar al éxito, el entrenador tuvo que exigir al máximo a figuras del plantel y, con el paso del tiempo, quebró vínculos que determinaron su alejamiento del club, como lo reconoció el "Oso".

La revelación de Pratto sobre Gallardo

En diálogo con el programa Sacá del medio, de Radio Continental, el jugador de 35 años dio indicios sobre el vínculo que tuvo con Gallardo en su paso por River. "Las relaciones humanas son difíciles y más con gente que tiene la personalidad de Marcelo y mía, que somos frontales. Hoy que pasaron unos años digo que capaz me podría haber manejado de otra manera a nivel expresiones porque soy muy frontal, por momentos se me sale la cadena pero nunca le falto el respeto a nadie", aseguró.

Pratto se fue de River con una tensa relación con Gallardo.

Lucas, que llegó al equipo de Núñez en 2019 y disputó 109 partidos, expresó las razones por las que se terminó yendo, pero a la vez destacó que no se arrepiente. "Creo que el día a día nos desgastó a los dos por la manera en que somos y al final fue una decisión acertada", reconoció.

Más allá de revelar cuál fue el detonante de su salida, el "Oso", que está teniendo un buen nivel en Defensa y Justicia, no se olvida de un momento especial que vivió con la camiseta de River ante Boca, en Madrid: "Parece que pasó hace mucho, me lo recuerdan siempre y eso me pone feliz pero lo dije cuando pasó un año, dos, tres y lo repito. Uno se da cuenta de lo que logramos a medida que pasa el tiempo y hoy se valora más".

Cuándo juega River vs. Banfield por la Copa de la Liga 2023: fecha, hora y TV en vivo

La Copa de la Liga Profesional 2023 está en pleno desarrollo y el próximo enfrentamiento entre River Plate y Banfield promete ser un duelo apasionante. El equipo Millonario, que viene de ganarle a Atlético Tucumán, acumula dos victorias consecutivas y busca llegar de la mejor manera al Superclásico que se avecina. Pero antes debe superar a un siempre complicado Banfield que intentará hacerse fuerte como local.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa de este duelo: cuándo se juega, fecha y hora, cómo ver en vivo y cómo llegan ambos equipos a este importante partido.

River vs. Banfield: los detalles del partido.

El próximo partido entre River y Banfield por la Copa de la Liga Argentina 2023 se llevará a cabo el domingo 24 de septiembre a las 21 de Argentina. El escenario será el Estadio Florencio Sola, y el árbitro principal del encuentro será Leandro Rey Hilfer. Para los que quieran seguir el partido desde sus hogares, la transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

River Plate llega al partido en un momento fuerte, con dos victorias consecutivas en su haber. El equipo millonario se encuentra en una racha positiva y busca lograr un triunfo que lo catapulte de la mejor manera al Superclásico contra Boca Juniors, que se jugará el 1 de octubre.

De esta manera, el equipo que dirige Martín Demichelis comienza a alejar algunos rumores que surgieron en las últimas semanas, en especial tras las derrotas contra Vélez y Argentinos Juniors, y luego de quedar afuera de la Copa Libertadores. Los triunfos ante Arsenal por 2 a 1, y ahora contra Atlético Tucumán por 1 a 0, lo dejan en una buena posición en su zona de la Copa de la Liga, ocupando el tercer lugar con 9 unidades.

Por otro lado, Banfield viene de perder 1 a 0 ante Barracas Central. El equipo del sur del Gran Buenos Aires ha tenido un desempeño irregular en el torneo y se encuentra en una situación complicada en la tabla de posiciones. Actualmente está en el noveno puesto en la Zona A, con 6 unidades. Sin embargo, los dirigidos por Julio Falcioni (quien fue expulsado en el último partido) miran también la tabla anual, donde están en el puesto 23 con 36 unidades, y se encuentran repentinamente en la lucha por la permanencia.