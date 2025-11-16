River Plate se prepara para un partido crucial este domingo 16 de noviembre, cuando visite a Vélez Sarsfield en Liniers por la última fecha del Torneo Clausura. El objetivo es claro: meterse en los playoffs del campeonato y asegurar un lugar en la Copa Libertadores del próximo año.

En medio de esta presión, Marcelo Gallardo sorprendió con una medida fuerte: dejó afuera de la lista de convocados a dos jugadores clave y con mucha experiencia en el plantel, el colombiano Miguel Borja y el chileno Paulo Díaz. Ninguno de los dos presenta lesiones, pero el entrenador decidió no incluirlos para el compromiso.

Esta decisión llegó semanas después de que Gallardo renovara su vínculo con el club y tras la reciente derrota en el Superclásico frente a Boca Juniors. Además de "borrar" a estos referentes, el DT apostó por darle protagonismo a varios juveniles, entre ellos Agustín Obregón, Facundo González, Ulises Giménez, Thiago Acosta, Santiago Lencina, Cristian Jaime y Joaquín Freitas.

La decisión de que tanto Miguel Borja y Paulo Díaz no jueguen en el partido clave ante Velez Sarsfield es puramente futbolística y es una decisión del entrenador para hacer mejor al equipo, según su perspectiva.

River atraviesa un momento complicado. Las eliminaciones en la Copa Libertadores y la Copa Argentina, junto con un rendimiento irregular en el torneo local, ponen en jaque al entrenador. Sumado a esto, el equipo perdió la final de la Supercopa Internacional ante Talleres de Córdoba, lo que aumenta la presión de cara al cierre del año.

Con 52 puntos, River debe ganar en Liniers y esperar que Argentinos Juniors, que tiene 54 puntos, no sume frente a Estudiantes de La Plata para soñar con un lugar en la segunda fase del torneo continental. Además, si Rosario Central o Boca Juniors terminan campeones, se liberaría un cupo que permitiría a River entrar directo a la fase de grupos de la Libertadores.

El partido se jugará el domingo 16 de noviembre a las 17 horas en el Estadio José Amalfitani. La transmisión estará a cargo de TNT Sports, con opciones de streaming por Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow, para que los hinchas puedan seguir cada minuto de este encuentro decisivo.