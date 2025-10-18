Figura en Francia: por qué Panichelli no quedó en Boca y River

Panichelli nunca llegó a debutar en Boca y River

El inicio de la octava fecha de la Ligue 1 expuso que el PSG la pasó bastante mal en condición de local porque tuvo que trabajar de gran manera para empatar 3-3 con el Racing de Estrasburgo, que contó con un Joaquín Panichelli en modo goleador letal durante los 90 minutos. El joven argentino cuenta con un paso sin tantas luces en el futbol argentino tras haber quedado libre en Boca y River.

Es bastante llamativo cómo un joven delantero, con una gran carrera por delante, haya quedado libre de los dos equipos más importantes del fútbol argentino. Uno que acaba de ser comprado por el conjunto francés al Alavés de España después de una inversión que rondó los 17 millones de euros. Sus actuaciones comienzan a generar cierto impacto, porque en tan solo ocho fechas es el goleador del campeonato con siete tantos.

En la tarde del viernes, Joaquín Panichelli puso el 1-1 a los 26 minutos, mientras que a los 49 colocó el 2-1 parcial frente a un PSG que no podía comprender lo que estaba sucediendo. El jugador aprovechó cada una de las oportunidades que se le presentaron y le permitió al Racing de Estrasburgo soñar con una victoria histórica en el Parque de los Príncipes.

¿Por qué quedó libre en Boca?

Su paso por Boca fue bastante breve debido a que Joaquín Panichelli se incorporó en febrero del 2020 a las divisiones inferiores, pero a los 30 días decidió marcharse al apreciar que no tenía un futuro asegurado. "Hice varias pruebas en Boca y por un motivo de papeles no se pudo resolver", expresó hace un tiempo en DSports Radio. Lo cierto es que nunca se logró un entendimiento con Atalaya de Córdoba para que libere su ficha.

¿Por qué se fue de River?

Al quedar libre de Boca, Joaquín Panichelli hizo una prueba en River y rápidamente se decidió ficharlo con el fin de que comience a pulir sus habilidades en las divisiones inferiores. Sin embargo, su salida se concretó en noviembre del 2023 después de que las partes no puedan llegar a un acuerdo para firmar el primer contrato profesional.

Los detalles de aquella negociación exponen que nunca hubo un problema en lo económico, sino que se trató de una cuestión deportiva. El delantero pedía tener rodaje con el plantel de primera división y mostrarse algunos minutos para crecer, pero desde el cuerpo técnico de Martín Demichelis le manifestaron que no podían darle esa oportunidad por medio de una imposición. Debía ganársela en los entrenamientos y más que nada en los partidos.