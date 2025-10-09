El inesperado reemplazante de Enzo Pérez en River ante Sarmiento

Enzo Pérez podría ser suplente ante Sarmiento

Son varios los problemas que Marcelo Gallardo debe solucionar en River Plate y uno de ellos se vincula con el registro de varias ausencias para armar un once inicial ante Sarmiento de Junín que sea de calidad. Una de las incógnitas pasa por la presencia o no de Enzo Pérez. Hay chances de que arranque desde el banco de suplentes y que su lugar sea ocupado por un jugador que no todos conocen.

Hay que recordar que el experimentado volante no estaba sumando minutos porque sufrió un corte en una de sus piernas y esto demandó siete puntos de sutura. La recomendación de los médicos fue ningún tipo de exigencia profesional hasta que la zona se encuentre totalmente cicatrizada. Después de dos semanas, el jugador está disponible y puede ser convocado para el próximo encuentro del "Millonario".

No obstante, la presencia de Enzo Pérez en la mitad de la cancha no se encuentra confirmada y esto es producto de que llega sin tanto rodaje de fútbol. A su edad, cualquier paso en falso puede provocar una lesión muscular que lo marginen por un largo tiempo. Es por ello que Marcelo Gallardo considera de gran manera que Agustín De La Cuesta se el encargado de manejar los hilos del equipo. El joven debutó frente a Atlético Tucumán y es una de las grandes figuras de la Reserva.

Una decisión que también se encuentra motivada por la ausencia de otros dos jugadores. Uno es Giorgio Constantini que sufrió una rotura de ligamentos cruzados y deberá estar sin actividad casi hasta julio del 2026. Mientras que Juan Portillo viene de ser expulsado frente a Rosario Central y desde la AFA le notificaron que debe pagar una fecha de suspensión para quedar nuevamente habilitado.

¿Son los últimos meses de Enzo Pérez en River?

Al calendario de River no le quedan muchos partidos y puede que a el mendocino como capitán del plantel tampoco. Un comentario que se encuentra alimentado por ciertos rumores que comienzan a circular en relación con una renovación de contrato que todavía no se hace presente y que probablemente no suceda.

El experimentado volante quedará libre en diciembre y de momento se desconoce cuál es su postura. Tampoco hay señales de lo que Gallardo considera sobre sus servicios. Lo que más se repite es que podría marcharse y hasta ponerle un punto final a su carrera como jugador profesional, debido a que dentro de poco alcanzará la barrera de los 40 años.

Mientras que los hinchas en las redes sociales son bastante claros y entiende que River no puede afrontar compromisos oficiales con un volante central como Pérez. Le exigen a los dirigentes, pero más que nada al "Muñeco" que en el próximo mercado de pases se vaya por un reemplazante. Un refuerzo que demandará un inversión considerable de dinero, debido a que se necesita jerarquía.