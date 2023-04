Demichelis contó cómo reaccionó su familia cuando lo llamaron de River: "Loco"

El entrenador del "Millonario" dio detalles del diálogo que tuvo con Evangelina Anderson cuando se enteró que era el principal candidato a reemplazar a Marcelo Gallardo.

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, contó el pasado viernes qué le dijo su esposa, Evangelina Anderson, al darse cuenta que su nombre era el principal candidato para hacerse cargo del "Millonario". Además, el DT habló de cómo está viviendo su regreso al club luego de 20 años.

La salida de Marcelo Gallardo de River, tras nueve años como cabeza principal del proyecto futbolístico, generó una preocupación lógica en los dirigentes después de tanto éxitos y seriedad. Desde que se había confirmado su alejamiento, a fines de 2022, el primer nombre que sonó como reemplazante fue el de Demichelis, y el propio DT contó intimidades de las charlas en Alemania con su familia con respecto al tema.

La revelación de Martín Demichelis sobre los diálogos con Evangelina Anderson

Demichelis y Anderson.

En una entrevista con el programa radial Sacá del Medio, reconoció la charla que tuvo con Anderson ante la chance de arribar a River. "Cuando Gallardo se fue y mi mujer (Evangelina Anderson) veía que se hablaba de mí, me decía que estaba loco. Yo nunca lo dudé, para esto me preparé siempre, quería estar acá. Disfruto mucho con ella, bancó este cambio de vida. Siempre me apoya”, comenzó diciendo el exjugador de Bayern Munich.

Luego, "Micho" llenó de elogios al "Muñeco" y remarcó la importancia que tiene en la historia del club. "En la historia siempre generan incertidumbres los cambios. Cuando se fue Ramón pasó eso, ahora también. Se fue un prócer, lo disfruté mucho a Gallardo a la distancia como hincha”, se sinceró.

Además, Demichelis, que surgió en las divisiones inferiores y debutó con el "Millo", destacó qué siente sobre su actual trabajo en el club de sus amores: "Disfruto de ser entrenador de River. Me levanto feliz y contento todos los días, aún sabiendo que vamos a tener derrotas y momentos complicados. Nunca dudé un segundo en venir al club, es todo para mí y para mi familia. Ver a la gente irse feliz del Monumental no tiene precio”

Para finalizar, el defensor que jugó el Mundial de Sudáfrica 2010 realizó un análisis de la competencia argentina y cómo afronta cada partido desde su perspectiva: “El fútbol argentino me sorprendió desde lo competitivo. Los partidos son muy difíciles. A mi me gusta y me seduce mucho ser protagonista en todas las canchas”.