River Plate vs Libertad: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Tras un empate en la ida, el Millonario y Libertad definen su pase a la siguiente fase de la Copa Libertadores. El duelo se disputará en el Estadio Mas Monumental desde las 21:30 (hora Argentina).
En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 14 de agosto, en Octavos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y terminaron igualando en 0.
El árbitro encargado de dirigir el partido será Andrés Matonte.
Los resultados de River Plate en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Universitario 0 vs River Plate 1 (2 de abril)
- Fase de Grupos: River Plate 0 vs Barcelona 0 (8 de abril)
- Fase de Grupos: Independiente del Valle 2 vs River Plate 2 (23 de abril)
- Fase de Grupos: Barcelona 2 vs River Plate 3 (8 de mayo)
- Fase de Grupos: River Plate 6 vs Independiente del Valle 2 (15 de mayo)
- Fase de Grupos: River Plate 1 vs Universitario 1 (27 de mayo)
- Octavos de Final: Libertad 0 vs River Plate 0 (14 de agosto)
Los resultados de Libertad en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Alianza Lima 0 vs Libertad 1 (1 de abril)
- Fase de Grupos: Libertad 2 vs Talleres 0 (8 de abril)
- Fase de Grupos: Libertad 0 vs São Paulo 2 (23 de abril)
- Fase de Grupos: Talleres 0 vs Libertad 0 (8 de mayo)
- Fase de Grupos: São Paulo 1 vs Libertad 1 (14 de mayo)
- Fase de Grupos: Libertad 2 vs Alianza Lima 2 (27 de mayo)
- Octavos de Final: Libertad 0 vs River Plate 0 (14 de agosto)
Horario River Plate y Libertad, según país
- Argentina: 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas