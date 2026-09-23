No es sólo Bono: River piensa en un ex Boca por si se va Santiago Beltrán

Santiago Beltrán está en la mira de equipos grandes de Europa y su continuidad en River Plate todavía no está confirmada. Su vínculo expira en diciembre del 2027 y todavía no renovó, pero igualmente es buscado por otros clubes. Mientras tanto, la dirigencia del "Millonario" ya tiene en el radar a dos posibles reemplazos por si se concreta la salida del joven y uno de ellos es un exhombre de Boca Juniors además del interés por Yassine Bounou.

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River piensa en Agustín Rossi, ex Boca, si vende a Santiago Beltrán

El apuntado por Stéfano Di Carlo es nada más y nada menos que Agustín Rossi, que hoy viste los colores del Flamengo de Brasil. Si bien existe la chance de que firme una renovación con el "Mengao", desde Núñez no descartan hacer una importante oferta por él y que se sume al equipo. También aparece la gran figura del hombre de Marruecos de 35 años que viene de atajar en el Mundial 2026, que tiene el deseo de llegar al club antes de retirarse.

Según informó Gustavo Yarroch en ESPN, por los sondeos con Yassine Bounou, está dispuesto a atajar en Argentina, por lo que es una opción viable para el "Millonario" en un futuro no muy lejano. Por su parte, Rossi también aparece entre las posibilidades y su contrato, al igual que el del joven de la "Banda" culmina en diciembre del 2027. En 2024 dijo que no se pondría la camiseta de River, pero un año después no descartó dicha posibilidad cuando volvieron a entrevistarlo, por lo que dejó abierta una puerta.

Los números de Rossi en su carrera

Clubes : Chacarita, Estudiantes de La Plata, Defensa y Justicia, Boca Juniors y Lanús; Antofagasta de Chile; Al Nassr de Arabia Saudita y Flamengo de Brasil.

: Chacarita, Estudiantes de La Plata, Defensa y Justicia, Boca Juniors y Lanús; Antofagasta de Chile; Al Nassr de Arabia Saudita y Flamengo de Brasil. Partidos jugados : 398.

: 398. Goles recibidos : 313.

: 313. Vallas invictas : 170.

: 170. Títulos: Primera División 2016/2017, 2017/2018 y 2022, Copa de la Liga 2021 y 2022 y Copa Argentina 2021 con Boca Juniors; Campeonato Carioca 2024, 2025 y 2026; Copa de Brasil 2024, Supercopa Rei 2025 y Serie A 2025, Copa Libertadores 2025, Derbi de las Américas 2025 y Copa Challenger 2025 con Flamengo de Brasil.

Agustín Rossi, el arquero que buscaría River si se va Santiago Beltrán

El futuro de Beltrán en River: lo buscan dos clubes y todavía no renovó

Inter de Milán (Italia) y Manchester United de Inglaterra aparecen hoy como los principales interesados en el guardavalla porteño, quien ya debutó en la Selección Argentina de la mano de Lionel Scaloni. El contrato del joven futbolista surgido en las divisiones inferiores del cuadro de Núñez culminará el 31 de diciembre del 2027, en tanto que su cláusula de rescisión hoy es de 25 millones de euros.

La idea de la dirigencia de River es renovarle el contrato a Beltrán subiéndole el salario, pero también con una cláusula de recisión de 100 millones de euros. Hoy es titular indiscutido en la "Banda" y no tienen pensado venderlo a la brevedad. A su vez, queda claro que esperan una oferta importante por él y que no se irá por poco dinero en caso de que exista una.