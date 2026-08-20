River Plate tuvo un flojo nivel en Colombia pero se trajo un empate de oro en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe y definirá de local en el Estadio Más Monumental el próximo miércoles 26 de agosto. Claro que, para este compromiso, Eduardo "Chacho" Coudet podrá contar con varios jugadores que no estuvieron en el encuentro de este miércoles. El DT no tuvo a disposición a lo mejor de su plantel, pero aún así dejó la serie abierta para conseguir el boleto a cuartos en Núñez.

Las ausencias obligaron al entrenador a realizar modificaciones con respecto a los once que salieron contra Argentinos Juniors y darle lugar a futbolistas en posiciones que no son las suyas habitualmente. Es el caso de Lucas Martínez Quarta, quien se desempeñó como lateral derecho sin Gonzalo Montiel y de Facundo González que es zaguero central pero jugó por izquierda en la defensa ante la baja de Marcos Acuña. El panorama será diferente para la vuelta ya que el "Millonario" recuperará a varias figuras con Vélez en el medio por el Torneo Clausura.

Qué jugadores recupera River para la vuelta de los octavos de la Sudamericana vs. Independiente Santa Fe

En principio, "Cachete" tendría el alta en las próximas horas dejando atrás su distensión en el aductor de la pierna izquierda y el "Huevo" volvería de su desgarro en el isquiotibial derecho. Quien también estaría a disposición es nada más y nada menos que Sebastián Driussi, que está a punto de regresar a las canchas tras un desgarro en el gemelo izquierdo que lo dejó afuera de todos los partidos de la segunda mitad de la temporada hasta el momento. El delantero fue importante en la primera parte del año, pero también las lesiones le impidieron estar en distintos compromisos claves como es el caso de la final del Apertura ante Belgrano del pasado 25 de mayo.

Por supuesto, la decisión de incluir a los tres en el once inicial dependerá exclusivamente de Eduardo "Chacho" Coudet, aunque él mismo resaltó este tema en conferencia de prensa. "Como pudo. Esa es la realidad", esbozó el DT cuando le consultaron si River jugó cómo pudo o cómo quiso. A su vez, agregó: "Si hubiese tenido a todos a disposición la distribución hubiese sido otra". Por último, deslizó un mensaje para el hincha del "Millonario": "Vamos al Monumental seguramente completos en cuanto al plantel y ojalá podamos hacer un gran partido para regalarle el paso a la próxima fase a nuestra gente", cerró.

Eduardo "Chacho" Coudet analizó el empate de River ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

El posible equipo de River en la vuelta contra Independiente Santa Fe por la Sudamericana

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Thiago Almada; Joaquín Freitas, Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Cuándo juega River vs. Independiente Santa Fe por la vuelta de los octavos de la Copa Sudamericana: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo por el torneo continental que fue reprogramado al igual que la ida tendrá lugar el próximo miércoles 26 de agosto desde las 21.30 en el Estadio Monumental. Tanto el arbitraje como la transmisión se confirmará con el correr de los días. El ganador de la serie se verá las caras con el equipo que triunfe en el cruce Olimpia vs. Vasco Da Gama que empataron sin goles en Brasil y definirán este jueves en Paraguay.