Quién es Facundo González, el juvenil de River que reemplazará a Marcos Acuña en Copa Sudamericana

Quién es Facundo González, el lateral izquierdo titular de River ante Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana / Crédito: @facugonzalez.6 (Instagram).

River Plate enfrentará este miércoles a partir de las 21:30 a Independiente Santa Fe en el Estadio Nemesio Camacho El Campín (Colombia) por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Para este duelo, el entrenador Eduardo Coudet deberá organizar una defensa fuertemente diezmada: sin Gonzalo Montiel ni Marcos Acuña (ambos con lesiones musculares) y no pudiendo contar con Francisco Ortega (fuera de la lista de buena fe), el 'Millonario' no tiene laterales izquierdos naturales. Por este motivo, el juvenil Facundo González se perfila como titular.

El cordobés de 20 años ya tuvo tres titularidades en las últimas tres fechas de fase de grupos del certamen continental, en dos de las cuales ocupó el puesto de número 3, debido a anteriores lesiones que sufrió el 'Huevo'. A pesar de que no es su posición natural, ya que es zaguero central, el 'Chacho' confía en él para cumplir ese rol y ante el cuadro colombiano será parte del once titular.

Quién es Facundo González, el juvenil de River que será titular ante Independiente Santa Fe

"El sueño que tiene cada jugador de Inferiores es llegar a Primera. En mi caso, por mis padres, Alejandra y Andrés, y mis hermanos Danna y Nahuel. Ellos me apoyaron siempre y sobre todo en las cosas difíciles que me tocó pasar. Lo considero fundamental para poder llegar", expresó González hace un tiempo en charla con el sitio oficial de River. El lateral izquierdo viene sumando minutos y en la recta final de la primera parte del año se transformó en una pieza fija por obligación ante las ocasionales ausencias de Acuña.

"Soy seguro en la marca, tengo buen juego aéreo en las dos áreas y me gusta salir jugando", manifestó sobre sus principales características, palabras que permiten apreciar que dispone del ADN de River en la sangre. En lo que respecta a lo contractual, Facundo González se encuentra ligado al Millonario hasta diciembre del 2028 y se desconoce que tenga cláusula de rescisión. Sin embargo, el cuerpo técnico de Eduardo Coudet lo tiene bien considerado y es muy probable que no lo deje marcharse en caso de que llegue una propuesta formal.

González ya sumó tres titularidades en las últimas tres fechas de fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 / Crédito: @facugonzalez.6 (Instagram).

La posible formación de River ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Joaquín Freitas, Rafael Santos Borré y Ángel Correa. DT: Eduardo Coudet.

Por dónde ver River contra Independiente Santa Fe

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El partido entre River e Independiente Santa Fe será transmitido por ESPN y Disney +.

Cuándo juega River vs. Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo por el torneo continental que fue reprogramado tendrá lugar este miércoles 19 de agosto desde las 21.30 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El arbitraje estará a cargo del venezolano Jesús Valenzuela, mientras que la transmisión será del canal ESPN y la plataforma Disney+ en su versión Premium.

La vuelta se desarrollará una semana después a la misma hora en el Estadio Más Monumental y el ganador de la serie se verá las caras con el que triunfe en Olimpia de Paraguay vs. Vasco Da Gama que empataron 0 a 0 en la ida en Brasil.