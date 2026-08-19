Ver en vivo River vs. Independiente Santa Fe por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

River e Independiente Santa Fe finalmente se preparan para abrir su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 cuando se enfrenten este miércoles a las 21:30 (horario argentino) en el Campín de Bogotá. El equipo argentino viajará a Bogotá para afrontar un cruce que, además de poner en juego un lugar entre los ocho mejores del torneo, estará marcado por una situación extraordinaria que obligó a modificar todo el calendario original.

El partido debía disputarse el miércoles 12 de agosto, pero el fuerte terremoto que sacudió Colombia el lunes 10 llevó a la CONMEBOL a suspender el encuentro por razones de seguridad y en solidaridad con las víctimas. El sismo, de magnitud 7,4, afectó distintas zonas del país y también provocó la postergación del duelo entre Deportes Tolima e Independiente del Valle por la Copa Libertadores.

Por dónde ver River contra Independiente Santa Fe

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El partido entre River e Independiente Santa Fe será transmitido por ESPN y Disney +.

River llega con más confianza y dudas en el equipo

River llega al compromiso con la necesidad de recuperar confianza y consolidar el ciclo de Eduardo Coudet. El equipo había conseguido avanzar directamente a octavos después de terminar primero en su grupo de la Sudamericana, con cuatro triunfos y dos empates, para sumar 14 puntos.

Sin embargo, el presente futbolístico no es tan cómodo como su campaña continental. El Millonario venía de una serie de resultados negativos y buscaba una reacción que finalmente encontró ante Argentinos Juniors, al que venció 2-0 por el Torneo Clausura. En ese encuentro, Gonzalo Montiel marcó uno de los goles, pero terminó con una molestia que encendió las alarmas de cara al viaje a Colombia.

Justamente, la situación de Montiel es una de las principales dudas de Coudet. El lateral sufrió una molestia en el aductor y su presencia ante Santa Fe quedó en duda. Si no llega en condiciones, el entrenador deberá recurrir a una alternativa poco habitual. Yutiel Susano, juvenil de 19 años recuperado recientemente de una pubalgia, aparece como una de las opciones naturales para ocupar el puesto. También existe la posibilidad de improvisar con un defensor central.

Marcos Acuña también es motivo de atención para el cuerpo técnico. El lateral izquierdo llega con lo justo desde lo físico, por lo que Coudet deberá evaluar su condición antes de definir el equipo que saldrá al campo de juego en Bogotá.