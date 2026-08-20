Miércoles 19 de Agosto del 2026 Mie 19 Ago
Cotizaciones
Dólar Oficial $1515
Dólar Tarjeta $1969.5
Dólar Blue $1560
Dólar CCL $1578.2
Euro $1688.03
Riesgo País 408
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
River Plate

El mal momento que vivió Chacho Coudet con un jugador de River en pleno partido

La situación ocurrió cuando transcurría el primer tiempo entre River e Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

19 de agosto, 2026 | 22.04
El mal momento que vivió Chacho Coudet con un jugador de River en pleno partido

En medio del partido entre River e Independiente Santa Fe de Colombia, uno de los periodistas que está en el campo de juego confirmó que el delantero de River, Rafael Santos Borré se la pudrió al Chacho Coudet. Según reveló el delantero le dijo que  "se calme un poco''. 

La situación ocurrió cuando transcurría el primer tiempo entre River e Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana y demuestra cómo es la relación entre los jugadores y el cuerpo técnico

La posible formación de River ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Joaquín Freitas, Rafael Santos Borré y Ángel Correa. DT: Eduardo Coudet.

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Las más vistas