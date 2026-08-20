El mal momento que vivió Chacho Coudet con un jugador de River en pleno partido

En medio del partido entre River e Independiente Santa Fe de Colombia, uno de los periodistas que está en el campo de juego confirmó que el delantero de River, Rafael Santos Borré se la pudrió al Chacho Coudet. Según reveló el delantero le dijo que "se calme un poco''.

La situación ocurrió cuando transcurría el primer tiempo entre River e Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana y demuestra cómo es la relación entre los jugadores y el cuerpo técnico

La posible formación de River ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Tobías Andrada, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Joaquín Freitas, Rafael Santos Borré y Ángel Correa. DT: Eduardo Coudet.