Miércoles 19 de Agosto del 2026 Mie 19 Ago
Cotizaciones
Dólar Oficial $1515
Dólar Tarjeta $1969.5
Dólar Blue $1560
Dólar CCL $1578.2
Euro $1688.03
Riesgo País 408
La Feria
el destape Radio
el destape Radio
EN VIVO
EN VIVO
Deportivo

Qué pasa si River gana, empata o pierde con Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

El Millonario busca una ventaja clave en Bogotá antes de la revancha en el Monumental. ¿Podrá Eduardo Coudet encaminar la serie tras un semestre complicado? Te contamos todo lo que tenés que saber del duelo por la Copa Sudamericana.

19 de agosto, 2026 | 20.04
Qué pasa si River gana, empata o pierde con Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

River Plate se prepara para un duelo clave en la Copa Sudamericana 2026: esta noche enfrentará a Independiente Santa Fe en Bogotá por el partido de ida de los octavos de final. El equipo dirigido por Eduardo Coudet llega a esta instancia después de haber terminado primero en su grupo, que compartió con Carabobo, RB Bragantino y Blooming.

El semestre comenzó con dificultades para el Millonario, pero ahora afronta su primer gran desafío en el torneo continental. Por eso, conseguir un buen resultado como visitante en Colombia será fundamental para encaminar la serie antes de la vuelta en el Monumental.

El encuentro de ida había sido postergado debido a un terremoto que afectó a Colombia, pero finalmente se disputará esta noche en la capital colombiana. Cada resultado tendrá un impacto directo en las chances de River para avanzar a la siguiente fase.  La revancha está programada para el miércoles 26 de agosto a las 21.30 en el estadio Monumental, donde River buscará asegurar el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Coudet sabe que un buen rendimiento en casa será clave para no depender exclusivamente del resultado en Bogotá.

Este enfrentamiento marcará un punto clave en la temporada del Millonario, que intentará dejar atrás el mal arranque de año y demostrar que está para pelear fuerte en el certamen internacional.

  • TWITTER
  • E-MAIL
  • TELEGRAM
  • LINKEDIN
Trending
Las más vistas