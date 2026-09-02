River Plate no se baja del mercado de pases del fútbol argentino y Leonardo Ponzio quiere sumar un refuerzo más para afrontar lo que resta del 2026. Se trata de Francisco Álvarez, defensor de Argentinos Juniors que también estuvo en el radar de Boca Juniors. El "Xeneize" no lo cerró y el "Millonario" dio un paso necesario para concretar su arribo. Claro que, desde La Paternal ya contestaron y ahora todo quedará en las manos de Stéfano Di Carlo y compañía.

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River avanzó por Francisco Álvarez y Argentinos Juniors respondió

Según informó el periodista Germán García Grova, desde Núñez lanzaron la primera oferta y fue de 3 millones de dólares por el 50% del pase del zaguero. Sin embargo, el "Bicho" pretende más dinero y ya se lo hizo saber a River. De hecho, quiere que al menos paguen el 70% de la ficha en una suma de 6 millones de dólares, es decir el doble de lo que tiene pensado desembolsar el "Millo". Ante esta situación, la dirigencia deberá accionar para llegar a un acuerdo y cerrar al jugador.

Lo cierto es que al cuerpo técnico liderado por Ponzio tiene varios centrales a disposición incluso con Nicolás Otamendi y Lucas Martínez Quarta. Este último, al igual que Lautaro Rivero, no tuvo buenos desempeños en compromisos claves y esto podría costarles el puesto. El juvenil pasó a ser suplente y no tuvo mucho más lugar salvo para tapar huecos en el fondo. También es alternativa Tobías Ramírez, aunque recién volvió de una lesión y tampoco tiene su lugar asegurado. Todos los caminos apuntan a Álvarez para que finalmente sea refuerzo y el elenco de Núñez se retire del mercado.}

Francisco Álvarez, defensor pretendido por River

Los refuerzos de River en el mercado de pases

Nicolás Otamendi - defensor.

Giovanni González - defensor.

Francisco Ortega - defensor.

Mauro Arambarri - volante.

Tobías Andrada - volante.

Thiago Almada - volante.

Ángel Correa - delantero.

Lucas Beltrán - delantero.

Rafael Santos Borré - delantero.

El fixture de River en el Torneo Clausura 2026