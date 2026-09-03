Ricardo Darín fulminó a los anti Messi y habló de la campaña anti Argentina: "Embarrar"

Ricardo Darín habló desde España, durante una entrevista a la cadena COPE de aquel país, y entre otros temas se refirió a la final entre la Selección Argentina y "La Roja" en el reciente Mundial 2026. El prestigioso actor de 69 años defendió a pleno a Lionel Messi y también habló de la campaña anti Argentina, que alcanzó su punto cúlmine mediáticamente en plena Copa del Mundo de fútbol.

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El experimentado artista declaró que “lo que ocurrió post partido, la verdad es que no fue bueno. Fue bastante feo". Incluso, mencionó que "viste que se hablaron de estas campañas anti-Argentina, anti-Messi, anti esto y anti lo otro... Bueno, que se queden tranquilos. Ahora Messi no va a jugar nunca más en la Selección". Incluso, aseveró con firmeza que "esa gente puede irse a descansar, pero la verdad es que han hecho mucha fuerza para entorpecer y embarrar algo que no debería haber sido así”.

“Si hay un argentino que ama España y si no me corriges, eres tú. ¿Cómo has vivido la final del Mundial, y más allá del Mundial, todo lo que se ha montado a su alrededor?", le preguntaron en vivo en COPE a Darín, muy querido en el país europeo también. Con un rostro adusto, el actor se sinceró: ”Lo primero que te puedo decir es que una vez que llegamos a la final, después del glorioso partido contra Inglaterra, yo estuve muy contento y preocupado de que la final fuera Argentina vs. España. Dije: ‘Bueno, si nos toca ganar, nos toca ganar. Y si nos toca perder, es con España’".

Darín fue a ver a Messi cuando jugaba en Barcelona.

Darín habló de la "actitud rara" de la Selección Argentina vs. España en la final del Mundial 2026

Sobre el tema que estuvo en el centro de la escena durante todo este tiempo, el artista admitió acerca de los futbolistas de la "Albiceleste" que “cuando pisaron el campo de juego, tenían una actitud rara...". Al mismo tiempo, recordó: "Yo he visto miles de arengas previas a un partido de esa magnitud, es raro porque siempre fue un equipo arengador. Incluso, exagerado si se quiere, como somos los argentinos". Para terminar, agregó a pura sinceridad: "Eso ya nos llamó un poco la atención. Pero después, cuando pisaron el campo de juego, también nos llamó la atención la actitud”.