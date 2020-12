La provocadora respuesta de Ricardo Centurión tras la denuncia por abuso

Ricardo Centurión volvió a aparecer en escena y protagonizó un nuevo escándalo. El pasado viernes 4 de diciembre, una mujer de 28 años denunció que fue abusada sexualmente en una casa ubicada en el country Camino Real, donde se desarrolló una fiesta clandestina. En la misma, el mediocampista de Vélez dijo presente al igual que sus compañeros Juan Martín Lucero, Miguel Brizuela y Thiago Almada. Anoche, tras el partido que ganaron ante Universidad Católica, el ex-Boca publicó una foto y un repudiable mensaje, que horas después borró.

Pese a lo que trascendió en las denuncias, la Dra. Paula Ojeda -directora del Departamento de Género de Vélez- indicó que tanto Centurión como Lucero, Brizuela y Almada "no estarían involucrados" en lo sucedido con la joven. "En el caso de que imputasen a los jugadores de algún delito, inmediatamente se elevará un pedido al presidente y a la comisión directiva para la separación preventiva de los protagonistas del plantel", sostuvo en diálogo con A24.

Asimismo, la directiva remarcó: "Tenemos un protocolo institucional para estos casos pero, en esta oportunidad, no están imputados. Son testigos de una situación lamentable que sucedió". Y en diálogo con Agencia Télam, manifestó: "Si los jugadores no están involucrados, no hay por qué sancionarlos. Con ellos no hablé todavía, pero sí lo hicieron otros integrantes del club y reiteraron que no estuvieron en el hecho".

Pese a lo trascendido hace casi dos semanas, y luego del encuentro que el Fortín clasificara a la semifinal de la Copa Sudamericana tras tras vencer por 3-1 a Universidad Católica (Chile), Centurión decidió realizar una foto junto a los futbolistas que también fueron acusados de abuso sexual.

La foto y el repudiable mensaje que Ricardo Centurión publicó en Instagram que luego borró:

Tras el encuentro que Vélez le ganó por 3-1 a Universidad Católica (Chile), por la Copa Sudamericana 2020, Ricardo Centurión publicó una historia de Instagram en la que se mostró junto a Juan Martín Lucero, Miguel Brizuela y Thiago Almada. En la misma, no sólo los cuatro futbolistas sonrieron sino también que el ex-Boca dejó un claro mensaje, en referencia a lo que ocurrió con la denuncia por abuso sexual: "Que la sigan chup..."