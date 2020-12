Una mujer de 28 años denunció, durante la madrugada de este viernes, que fue abusada en una casa ubicada en el country Camino Real durante una fiesta clandestina a la que asistieron varios futbolistas de Vélez Sarsfield. Según pudo conocerse, el lugar había sido alquilado por el delantero Juan Martín Lucero y estuvieron presentes algunas figuras como Ricardo Centurión, Miguel Brizuela y Thiago Almada. Tras los hechos, la institución se puso a disposición de la víctima y la Justicia.

Cabe destacar que ningún jugador del plantel profesional está denunciado o imputado en la causa. De todas maneras, deberán presentarse a declarar por ser testigos de lo ocurrido. Quien tomó la palabra, más allá del comunicado oficial, fue la Dra. Paula Ojeda, directora del Departamento de Género del equipo de Liniers y adelantó que "no estarían involucrados". De todas maneras, si esto cambia, expresó: "En el caso de que imputasen a los jugadores de algún delito, inmediatamente se elevará un pedido al presidente y a la comisión directiva para la separación preventiva de los protagonistas del plantel".

Recordemos que Vélez Sarsfield es uno de los pocos clubes del fútbol argentino que cuenta con un protocolo para casos de violencia de género. Sobre esto, durante una charla con A24, dejó en claro: "Tenemos un protocolo institucional para estos casos pero, en esta oportunidad, no están imputados. Son testigos de una situación lamentable que sucedió". Y agregó para Agencia Télam: "Si los jugadores no están involucrados, no hay por qué sancionarlos".

Ricardo Centurión tiene una cláusula específica referida al tema por sus antecedentes y Miguel Brizuela, denunciado por su exnovia, fue separado y luego reincorporado por falta de testigos. "Desde la institución estamos siempre a favor y acompañando a las víctimas de abuso y de violencia de género. Para eso tenemos que saber las actuaciones de la fiscalía del departamento judicial de San Isidro", dijo. Y aclaró: "Con ellos no hablé todavía pero sí lo hicieron otros integrantes del club y reiteraron que no estuvieron en el hecho".

Tras los entrenamientos de este viernes, donde no estuvieron presentes, se confirmó que no formarán parte del equipo para la sexta y última fecha de la Zona F de la Copa Diego Armando Maradona. "Sin prejuicios, no serán tenidos en cuenta", expresa el comunicado. Por esta razón, no viajaron a la ciudad entrerriana de Paraná pensando en el partido frente a Patronato.

El comunicado: