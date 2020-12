El picante director técnico y un nuevo escándalo al aire.

Ricardo Caruso Lombardi es un entrenador extrovertido y picante que ha demostrado con creces sus capacidades para dirigir en la élite del fútbol argentino. En más de una oportunidad ha salvado a diferentes equipos del descenso, siendo San Lorenzo el más importante (logró llegar a la promoción y ganarla ante Instituto de Córdoba, a mediados de 2012). Sin embargo, en el imaginario colectivo sigue estando ese prejuicio que cataloga a este DT como un vende humo. En diálogo con el youtuber Ezzequiel, el técnico de Belgrano de Córdoba les respondió a quienes lo critican pese a todas las pruebas sobre su idoneidad.

"Que la chupen", fue la frase que eligió Ricardo Caruso Lombardi para referirse a sus haters. Breve y conciso, y teniendo en cuenta que fue sometido al famoso reto de los 90 segundos que se realiza en el conocido canal de YouTube, el Tano utilizó una frase que Diego Armando Maradona inmortalizó en el año 2009, cuando dirigía a la selección argentina.

En dicha oportunidad, y tras vencer a Uruguay por 1-0 obteniendo el boleto directo al Mundial de Sudáfrica, el Diez se refirió a la prensa de forma desafiante y les sugirió "que la chupen, que la sigan chupando" debido a las constantes críticas que recibió en el transcurso de las Eliminatorias Sudamericanas. "Ustedes me trataron como me trataron, sigan mamando", agregó Maradona.

Instantes después, Juan Carlos Toti Pasman (periodista de La Red) se prestó a realizarle una pregunta a Diego Maradona cuando el DT advirtió quién era su interlocutor y le manifestó: "Vos también, Pasman. Vos también la tenés adentro". Aludiendo a las desaprobaciones del periodista durante el período de Eliminatorias, Pelusa le demostró su malestar con una de las frases más recordadas en la historia del fútbol argentino.

El agradecimiento de Toti Pasman por el insulto de Maradona

"Era una noche tensa, porque en la previa nos podíamos quedar afuera del Mundial. Termina la conferencia de prensa de Tabárez y llega Diego. Acá, la que se viene, porque Diego estaba encendido. Las críticas que había hecho eran fundamentadas, eran ciertas. Me tocó vivir ese momento. Obviamente que me sorprendió con esa frase. Viste cómo es Diego, saca algún conejo de la galera. Como antes en la cancha, ahora en las conferencias de prensa", reconoció Toti Pasman en diálogo con Infobae hace un año (cuando la mítica frase cumplió 10 años de su creación).

"En ese mismo momento sabía que era una gran oportunidad para mí: el que me estaba atacando era Maradona. Maradona me estaba subiendo al ring periodístico, de la discusión, del debate futbolero con él", sentenció Toti, quien reconoció haberse reencontrado con Diego en el Mundial de Brasil 2014. Allí, ambos se cruzaron con un diálogo ameno y donde, al parecer, no han quedado rispideces del pasado.