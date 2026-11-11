El relator de Rosario Central apuntado por la confusión rompió el silencio: "El audio de la verdad"

El relator de Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto, que quedó apuntado por el festejo fallido del "Canalla" por el título que no fue, rompió el silencio casi cuatro días después de lo ocurrido. Jesús Emiliano habló desde la ciudad santafesina a través del medio Radio 2 para aportar su descargo y explicar, paso a paso, cómo sucedieron las cosas supuestamente en el estadio Gigante de Arroyito.

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El periodista deportivo aseguró que todo se trató de una fake news y aseguró que les iba a hacer escuchar a los oyentes "el audio de la verdad", luego de lo que finalmente significó la coronación de Boca Juniors como el campeón de la tabla anual 2026 del fútbol argentino. “Si te interesa la verdad, quiero que escuches la secuencia real de lo que sucedió en la cancha de Central y la cancha de Boca”, disparó a modo de introducción.

El periodista Ezequiel Casse fue quien en realidad gritó en esa misma transmisión "lo anuló, lo anuló" en primera instancia, lo cual generó la confusión total en algunos hinchas y jugadores. Se refería al gol de Enner Valencia sobre la hora, que le dio el título a Boca frente a Defensa y Justicia en La Bombonera. Tres segundos después de la frase, el reportero corrigió la información y anunció que el gol había sido validado. A todo eso, Emiliano explicó en un video que recibió acusaciones y amenazas a partir de la versión manipulada del audio.

El descargo del relator apuntado por el festejo fallido de Rosario Central: "Total angustia"

"Después del estallido de Arroyito aparece el ‘lo anuló, lo anuló’, que es un error garrafal nuestro, pero no provocó el ingreso de la gente. Nadie ingresó por eso. La gente estaba adentro y el error fue enmendado tres segundos más tarde", disparó Jesús Emiliano. "Está el enojo, el reclamo, pero a mí me interesa la verdad. Tomaron un audio cortado donde omiten lo más importante. El estadio primero estalló y luego desde la cancha de Boca decimos lo que decimos, que fue un error”, insistió.

Habló Jesús Emiliano, el relator que supuestamente generó el festejo fallido de Rosario Central.

Muy dolido, el comunicador profundizó: “Me provoca una total angustia. Con mucha audiencia, no hubo reclamo, fue un instante de lo sucedido y pasó. La gente ya estaba adentro y fue una rectificación al instante. Esto nos provoca mucho dolor, tristeza y angustia". Al mismo tiempo, hizo hincapié en que "hubo muchísimos reclamos que pasaron a un lugar que no corresponde, de la descalificación y amenazas, parte de este mundo de redes en el que se vive”.

Por último, el relator enfatizó: “Lo que sucedió fue producto de una fake que nos pone a nosotros como culpables de algo que no sucedió así. A todo aquel que está triste, le pido mil disculpas. Pero la verdad está dicha y es lo único que me interesa. La gente ya estaba adentro festejando un campeonato que no se dio, que es parte del folclore, no me parece ni grave ni terrible. Con mucho dolor, respeto y empatía quiero saludar a todos y pedirle disculpas a quien se sintió ofendido”.

Por qué se generó la confusión en Rosario Central: "Lo anuló"

Aparentemente, todo comenzó cuando el relator Emiliano dijo al aire, en vivo, en plena transmisión de Rosario Central vs. Estudiantes de Río Cuarto: "Me voy a apoyar con Mauro (el periodista de estudios centrales)". Fue entonces cuando su colega Casse acotó: "No tenemos al menos el cartel de ´chequeo de VAR...´. Yo veo una muy mala salida de (Matías) Borgogno (el arquero de Defensa). No veo falta, eh".

"Se la saca... Aquí están gritando, eh. Se la sacan de las manos, yo no creo... No es infracción", coincidió el relator. Sin embargo, a los pocos segundos se arrepintió y disparó: "Acaban, entonces, de anular... Acá hay, acá hay un lío impresionante, no se pueden imaginar". "¡Lo anuló, lo anuló, lo anuló, lo anuló!. ¡Lo anuló, señores, grito tremendo tiene Arroyito! ¡Es un cuento de (Roberto) Fontanarrosa (escritor fallecido y fanático de Rosario Central)! Es un cuento del ´Negro´ Fontanarrosa", dijo el comentarista. Igualmente, el narrador le bajó la ilusión de un hondazo y sentenció: "A ver, a ver. Esperá, esperá, esperá porque... ¡No, no, lo confirma eh! ¡Lo confirma, lo confirmó, lo confirmó! Es gol, es gol".