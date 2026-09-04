Un referente que ganó todo con River se postuló para volver para trabajar con Ponzio

Leonardo Ponzio tomó las riendas de River Plate de manera interina tras la salida de Eduardo "Chacho" Coudet y un histórico que ganó todo en el club se perfila para volver. Si bien hasta el momento sólo fue un mensaje para el DT, lo cierto es que el referente en cuestión todavía está en actividad y no descartó para nada sumarse al cuerpo técnico. Mientras los hinchas esperan por Jonatan Maidana para que también sea parte, ahora Carlos Sánchez rompió el silencio.
Carlos Sánchez se postuló para volver a River con Ponzio como DT
"Me gustaría verlo. La verdad que uno que fue compañero de él y lo conoce como persona me gustaría verlo que siga en River", esbozó ante la consulta sobre si le parece bien que el "León" siga una vez que culmine su interinato a fin del 2026. A su vez, añadió que "a uno le pone contento que le vaya bien a un compañero, un amigo, y ojalá que le siga yendo bien y pueda seguir". Por último, el "Pato" no dudó en decirle que lo llame para contar con él en su cuerpo técnico: "que me llame que estoy a las órdenes", cerró en diálogo con el medio partidario Guardia Alta.
Los números de Carlos Sánchez en River
- Partidos jugados: 137.
- Goles: 28.
- Asistencias: 19.
- Títulos: Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Copa Libertadores 2015 y Suruga Bank 2015.
Qué es de la vida de Carlos Sánchez
A los 41 años, lejos de anunciar su retiro del fútbol profesional, el nacido en Montevideo todavía juega y viste los colores del Rentistas de la segunda división del fútbol de Uruguay. Después de sus pasos por diferentes clubes locales como es el caso de Liverpool, Peñarol y Montevideo City Torque, el exhombre de River Plate y Godoy Cruz en nuestro país, ahora sigue su carrera y no tiene pensado colgar los botines.
El fixture de River en el Torneo Clausura 2026
- Fecha 7 - Banfield vs. River - domingo 30 de agosto a las 15.
- Fecha 8 - River vs. Independiente Rivadavia de Mendoza - domingo 6 de septiembre a las 19.15.
- Fecha 9 - Atlético Tucumán vs. River - sábado 12 de septiembre a las 17.30.
- Fecha 10 - River vs. Huracán - sábado 19 de septiembre a las 19.
- Fecha 11 - Sarmiento vs. River - domingo 4 de octubre a las 14.45.
- Fecha 12 - River vs. Estudiantes de Río Cuarto - fin de semana del domingo 11 de octubre con día y horario a definir.
- Fecha 13 - Belgrano de Córdoba vs. River - fin de semana del domingo 18 de octubre con día y horario a definir.
- Fecha 14 - River vs. Racing - fin de semana del domingo 25 de octubre con día y horario a definir.
- Fecha 15 - Boca vs. River - fin de semana del domingo 1 de noviembre con día y horario a definir.
- Fecha 16 - Aldosivi vs. River - fin de semana del domingo 8 de noviembre con día y horario a definir.