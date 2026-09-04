Un referente que ganó todo con River se postuló para volver para trabajar con Ponzio

Leonardo Ponzio tomó las riendas de River Plate de manera interina tras la salida de Eduardo "Chacho" Coudet y un histórico que ganó todo en el club se perfila para volver. Si bien hasta el momento sólo fue un mensaje para el DT, lo cierto es que el referente en cuestión todavía está en actividad y no descartó para nada sumarse al cuerpo técnico. Mientras los hinchas esperan por Jonatan Maidana para que también sea parte, ahora Carlos Sánchez rompió el silencio.

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Carlos Sánchez se postuló para volver a River con Ponzio como DT

"Me gustaría verlo. La verdad que uno que fue compañero de él y lo conoce como persona me gustaría verlo que siga en River", esbozó ante la consulta sobre si le parece bien que el "León" siga una vez que culmine su interinato a fin del 2026. A su vez, añadió que "a uno le pone contento que le vaya bien a un compañero, un amigo, y ojalá que le siga yendo bien y pueda seguir". Por último, el "Pato" no dudó en decirle que lo llame para contar con él en su cuerpo técnico: "que me llame que estoy a las órdenes", cerró en diálogo con el medio partidario Guardia Alta.

Los números de Carlos Sánchez en River

Partidos jugados : 137.

: 137. Goles : 28.

: 28. Asistencias : 19.

: 19. Títulos: Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Copa Libertadores 2015 y Suruga Bank 2015.

Carlos Sánchez se postuló para volver a River

Qué es de la vida de Carlos Sánchez

A los 41 años, lejos de anunciar su retiro del fútbol profesional, el nacido en Montevideo todavía juega y viste los colores del Rentistas de la segunda división del fútbol de Uruguay. Después de sus pasos por diferentes clubes locales como es el caso de Liverpool, Peñarol y Montevideo City Torque, el exhombre de River Plate y Godoy Cruz en nuestro país, ahora sigue su carrera y no tiene pensado colgar los botines.

El fixture de River en el Torneo Clausura 2026