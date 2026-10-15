Fórmula 1: Red Bull renovó a Laurent Mekies como director del equipo tras la doble victoria de Max Verstappen

Tras la salida de Christian Horner a mediados de 2025, Laurent Mekies se convirtió en el nuevo director de Red Bull y comenzó a mostrar resultados de manera casi inmediata. Tal es así que Max Verstappen estuvo a punto de conseguir su quinto campeonato en la Fórmula 1 y, para tras un inicio complicado en este 2026, el neerlandés consiguió un doblete que llevó a la renovación del ingeniero francés.

{{{htmlAmp}}}

Las victorias del tetracampeón del mundo en Baréin (Malasia) y Singapur llevaron a que la escudería austriaca reconfirme la continuidad de Mekies al mando del equipo con un contrato por otros cinco años. A través de sus redes sociales, Red Bull lanzó un comunicado dando a conocer la renovación del director hasta finales del 2031, por lo que el francés procedió a mostrar su gratitud por la confianza en su proyecto.

“Estoy increíblemente orgulloso de continuar este viaje con Oracle Red Bull Racing”, comenzó el ingeniero galo, que prosiguió a agradecer a los principales accionistas (Chalerm Yoovidhya y Mark Mateschitz) y a Oliver Mintzlaff, CEO del equipo. Además, Laurent resaltó la unión que existe en el interior de la base de Milton Keynes: “Lo que hace especial a este equipo es la forma en que todos se unen en busca del mismo objetivo”.

Por otra parte, Mekies aprovechó la oportunidad para hacer referencia a la nueva era de la escudería austriaca, que atraviesa su primer año motorizado por Red Bull Powertrains Ford. “Juntos, con los equipos de Pierre Wache y Ben Hodgkinson desempeñando un papel central en la configuración de nuestro futuro, contamos con una plataforma sólida para los próximos años”, acentuó el francés.

Cabe mencionar que el director de Red Bull tiene un importante pasado en la F1, con una experiencia previa en Racing Bulls, donde desempeñó un papel fundamental en el rearmado del equipo de Faenza. Además, Mekies fue director deportivo y director de carreras en Ferrari, donde se desarrolló durante seis años tras haber trabajado en distintos roles dentro de la FIA entre 2014 y 2017.

Red Bull suma dos victorias al hilo en la temporada.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Singapur, la Fórmula 1 se tomará un descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de las Américas en Austin. Allí se desarrollará el Gran Premio de los Estados Unidos por la decimoctava fecha entre el 23 y 25 de octubre bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.