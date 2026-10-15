Christian Horner reveló el factor que impulsó su desvinculación de Red Bull: "Demasiado control"

Ha pasado más de un año desde el sorpresivo anuncio de la salida de Christian Horner de Red Bull, una noticia que sacudió a toda la Fórmula 1 debido a la histórica relación que había mantenido el británico con el equipo austriaco. Con tanto tiempo de procesamiento, el exdirector comenzó a contar detalles de cómo fue la desvinculación y advirtió que la clave fue el cambio de la cúpula directiva tras el fallecimiento de Dietrich Mateschitz.

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El fundador de Red Bull falleció a finales del 2022 y, al emotivo cierre de aquella temporada con el bicampeonato de Max Verstappen en Suzuka, le siguió la lucha interna de poder y la llegada de los nuevos dueños. Tal es así que en una reciente entrevista con The Guardian, Horner manifestó que se percibió que tenía demasiado poder dentro de la estructura del equipo, algo que no le gustó al sucesor de Mateschitz, Oliver Mintzlaff.

“Creo que hubo una sensación de que había demasiado control en mis manos. Pero en realidad no me dieron una razón”, comenzó Horner cuando le consultaron por la razón detrás de su repentino despido después de más de veinte años en el cargo. Y es que la noticia salió a la luz en mitad de temporada, algo que se vinculó inicialmente con la influencia de la familia Verstappen ante la falta de rendimiento del RB21.

Sin embargo, el inglés remarcó que Max y Jos, el padre del tetracampeón del mundo, no tuvieron nada que ver con su salida y que fue un asunto completamente gestionado por la marca de las bebidas energéticas. “No, fue una decisión de Red Bull. Después de la muerte de Dietrich, las cosas cambiaron en la dirección”, aclaró Horner, que se tuvo que ir por la puerta de atrás para ser reemplazado por Laurent Mekies, quien venía de hacer un gran trabajo en Racing Bulls.

Por otra parte, la noticia no solo lo afectó por su vínculo con la base de Milton Keynes, sino también por la cercanía con el fallecimiento de su exesposa, Beverley Allen, con quien tuvo su primera hija. “Fue doloroso, muy doloroso. En realidad, no lo procesé hasta un mes después porque, en las consecuencias inmediatas, me enfoqué en apoyar a mi hija durante un período espantoso”, cerró Horner.

El británico sonó para Alpine, Ferrari y Cadillac en su momento.

Horner quiere volver a la F1

Desde su salida de Red Bull, Horner se ha mantenido atento a cualquier puerta que pueda llevarlo de regreso a la Fórmula 1, aunque no como un simple empleado. Para asegurarse su futuro, el británico quiere seguir la táctica de su archienemigo, Toto Wolff, quien es director y accionista de Mercedes al mismo tiempo, por lo que ahora el objetivo del inglés es hacer lo mismo, aunque de momento no pudo concretarlo a pesar de haber hecho un primer intento con Alpine hace unos meses.