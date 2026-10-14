Max Verstappen reveló el secreto de Red Bull que lo convierte en un rival temible en la Fórmula 1 2027

En un año que parecía completamente perdido cuando llegó el receso, Red Bull volvió a demostrar que sabe aprovechar los descansos en pista para hacer ajustes importantes en sus coches. Tal es así que Max Verstappen ha ganado las últimas dos fechas de la Fórmula 1 y ahora es un serio candidato al subcampeonato, aunque la mirada está puesta en el título, casi inalcanzable esta temporada, mas no para 2027.

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Después de su victoria en el GP de Singapur, el piloto neerlandés reconoció que la escudería austriaca viene en alza y que este ritmo podría llegar a ser clave de cara a la siguiente edición del campeonato. “Lo más importante es mirar dónde estábamos al comienzo de la temporada y dónde estamos ahora”, comenzó Verstappen, que anteriormente había advertido que algunas cosas no podían ajustarse en el RB22.

Y es que hay aspectos estructurales del coche que hacen que sea imposible arreglarlo, aunque las falencias sí se tendrán en cuenta para el diseño del RB23, que se realiza en paralelo con el desarrollo del monoplaza actual. “Todo lo que introdujimos en el coche este año funcionó. Eso es muy positivo, y ojalá podamos usarlo para el próximo año”, agregó el tetracampeón del mundo sobre la influencia que podría tener el RB22 sobre su sucesor.

Ahora bien, por fuera de todo esto, lo cierto es que Red Bull también se trae algo entre manos que será muy útil para el desarrollo del RB23, aunque todavía no está listo para usarse en etapa de desarrollo inicial. Se trata del nuevo túnel de viento, una instalación que permite simular el rendimiento aerodinámico del coche y que es clave para hacer ajustes que lleven a buenos resultados en pista.

“Por supuesto, también tendremos un nuevo túnel de viento a nuestra disposición el próximo año. Es un asunto aparte, pero sin duda esperamos que funcione correctamente y que también nos ayude”, reveló Verstappen al respecto. Cabe mencionar que actualmente el equipo austriaco tiene un túnel de viento bastante antiguo, siendo el más viejo de toda la F1, por lo que el nuevo podría significar un salto de calidad realmente importante en 2027.

Verstappen suma dos victorias en la temporada.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Singapur