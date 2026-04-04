Real Madrid se enfrenta ante la visita Bayern Múnich por la llave 2

Por el partido correspondiente a la llave 2 de la Champions, los Merengues juega ante B. Múnich el martes 7 de abril. El duelo se disputa desde las 16:00 (hora Argentina), en el estadio Santiago Bernabéu.

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 3 triunfos, y 2 fueron empates. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 8 de mayo, en Semifinales del torneo UEFA Champions League - 2023-2024, y Real Madrid lo ganó por 2 a 1.

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Los resultados de Real Madrid en partidos de la Champions

Fase de Liga : Real Madrid 2 vs Olympique de Marsella 1 (16 de septiembre de 2025)

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Los resultados de Bayern Múnich en partidos de la Champions

Fase de Liga : Bayern Múnich 3 vs Chelsea 1 (17 de septiembre de 2025)

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Horario Real Madrid y Bayern Múnich, según país