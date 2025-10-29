Real Madrid está en la cima y quiere mantenerse así al enfrentar a Valencia

Real Madrid recibe el próximo sábado 1 de noviembre a Valencia por la fecha 11 de la Liga, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Santiago Bernabéu.

Así llegan Real Madrid y Valencia

Los equipos llegan a este encuentro con suerte dispar. El local está motivado por la victoria obtenida en la jornada anterior, mientras que la visita necesita volver al triunfo tras haber caído frente a Villarreal.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid sacó un triunfo frente a Barcelona, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 3 partidos ganados y 1 perdido, con una cifra de 8 goles en contra y registró 12 a favor.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia llega a este encuentro con una derrota ante Villarreal por 0 a 2. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Ha logrado anotar 4 goles y recibieron 8.

Real Madrid ha mantenido una racha impresionante en el estadio Santiago Bernabéu, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 2 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 5 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Valencia fue el ganador por 1 a 2.

El local está puntero con 27 puntos (9 PG - 1 PP), mientras que el visitante llegó a 9 unidades y se coloca en el décimo octavo lugar en el torneo (2 PG - 3 PE - 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 27 10 9 0 1 12 2 Barcelona 22 10 7 1 2 13 3 Villarreal 20 10 6 2 2 8 4 Atlético de Madrid 19 10 5 4 1 8 18 Valencia 9 10 2 3 5 -6

Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 12: vs Rayo Vallecano: 9 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Elche: 23 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Valencia en los próximos partidos de la Liga

Fecha 12: vs Betis: 9 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Levante: 21 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

