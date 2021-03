Germán Burgos llegó a la Argentina hace unos días para firmar su vínculo contractual y convertirse en nuevo entrenador de Newell's Old Boys. Tras un glorioso paso por el Atlético Madrid, como asistente de Diego Simeone, decidió largarse como DT y si bien su idea era comenzar su carrera en Europa, no logró acordar con ningún club del Viejo Continente. Lo cierto es que, más allá de esto, el periodista Gustavo López no se mostró contento por su arribo luego de que le negara una nota y decidió largar toda su bronca en vivo.

El conductor, en su programa de Radio La Red, comenzó: "Llegó Germán Adrián Ramón Burgos, de España. ¿Y cuál es la noticia? Que lo estaba esperando un camioneta y se lo llevó a Rosario como si fuese algo... Qué se yo, muchachos. Perdonen que lo haga personal, eh. Yo me fui a Santiago del Estero, trasmití 18 horas el partido de River-Racing, terminó, dormí dos horas, me fui a Tucumán en auto, me tomé el avión, llegó a Ezeiza, me vine a la radio, al canal y me fui a dormir". Y tiró: "Parece una cosa rara, 'llegó Burgos y se fue a trabajar'. ¿Y a dónde va a ir? ¿Al shopping? ¿A tomar sol?".

Tras mostrar su indignación por la cobertura realizada alrededor de Burgos le dijo "andá a laburar, papá, por suerte conseguiste laburo" y lo amenazó sorpresivamente: "Ahora nos vas a conocer a nosotros, Burgos, que trabajamos en radio y en televisión. Nos vas a tener que aguantar. Ahora en Argentina no te va a quedar otra que mirar TyC Sports o ESPN. No sé que veías allá, ahora si te interesa el fútbol vas a escuchar Radio La Red". Y agregó: "Ojalá hablemos bien de tu equipo, que jueguen una maravilla. Y después te vas a ir a tu casita, antes de dormir la siesta vas a poner la tele y nos vas a ver también. Nos vas a tener comentando los partidos y haciendo el post partido. Ahora sí nos vas a conocer".

La presentación:

Ante la sorpresa de los periodistas en el programa, el conductor de ESPN se defendió: "¿Cómo voy a amenazar a Burgos? Lo digo porque no nos conocíamos. Lo llamamos para hablar y me dijo 'la verdad no los conozco porque yo estaba en España'". Y volvió a atacar: "Él quería trabajar en España, no en el fútbol argentino. No le dieron ni cinco de pelota, quería vivir allá pero tuviste que venir con nosotros acá. Vas a tener que ir a vivir a Rosario, una ciudad maravillosa, vas a tener que dirigir a Newell's, ir a Patronato o a la cancha de Junín. Querías jugar en Madrid, pero viniste acá, ojalá te vaya bien".

Cuando sus colegas le dijeron que ganó mucho con el Cholo Simeone, manifestó "no sé si aprendió mucho" y destacó que desde que se fue del Atlético Madrid, dejó de estar tercero y es puntero de La Liga de España. Tras la bronca y las amenazas, López sentenció: "Lo que me llama la atención es que el hombre llega y va a laburar. ¿No estamos en pandemia? ¿No hay que hacer cuarentena? ¿Va a dirigir el partido? No puede ir a dirigir la práctica ni el partido vs. Unión pero dijo que iba a estar".

Escuchá el momento: