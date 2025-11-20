Un exjugador de Racing volvió a cruzar a River y aseguró que lo "pueden sepultar"

En la previa del partido por la Copa de la Liga entre Racing y River, uno de los grandes jugadores que tuvo la Academia a lo largo de toda su historia, Maximiliano "Chanchi" Estevez volvió a picar la situación contra River en una entrevista que dio en las últimas horas. El exjugador de Racing apuntó directamente contra River y recordó la frase que lanzó: "A Cardetti su mjer lo hace cornudo".

En una charla con el programa Cancha Embarrada, por el Destape Deportes, Maxi Estévez aseguró que después de ese incidente nunca más tuvo una charla con el exjugador de River. Al respecto aseguró: "No volví a hablar con Cardetti. Esperaba que me pida disculpas porque fue bastante cobarde". Por otro lado, aseguró que Racing tiene una gran "chance de sepultar" a River.

Maximiliano Estévez, popularmente conocido como "Chanchi", es un exfutbolista argentino que se desempeñaba principalmente como delantero o extremo. Debutó en Primera División con la camiseta de Racing Club en 1998, club donde realizó gran parte de sus divisiones inferiores. Rápidamente se convirtió en un jugador clave y en uno de los favoritos de la afición por su velocidad y habilidad para el desmarque. Su talento le valió una convocatoria para las selecciones juveniles argentinas (Sub-17 y Sub-20) e incluso estuvo a prueba en el Liverpool de Inglaterra, aunque el pase no se concretó.

El punto culminante de su carrera fue en el año 2001, cuando fue una de las figuras indiscutibles del equipo de Racing Club que se consagró campeón del Torneo Apertura. Este título fue de una importancia histórica, ya que puso fin a una sequía de 35 años sin campeonatos para "La Academia". Durante ese torneo, Estévez fue el máximo goleador del equipo, afianzando su estatus como ídolo.

A lo largo de su trayectoria, Maximiliano Estévez jugó en varias ligas internacionales. Tuvo pasos por Europa, destacándose en el Racing de Santander (España) y el Estrela da Amadora (Portugal); también jugó en México (Zacatepec), Venezuela (Estudiantes de Mérida), Chile (Antofagasta) y Paraguay (Cerro Porteño). En Argentina, además de Racing, jugó en clubes como Olimpo de Bahía Blanca, Almirante Brown y Chacarita Juniors. Se retiró profesionalmente en 2015 jugando para Estudiantes de San Luis.

Después de colgar los botines, "El Chanchi" Estévez se recibió de entrenador y ha trabajado como ayudante de campo en equipos del ascenso argentino, como Acassuso. Sigue ligado al deporte y ha incursionado en el ámbito mediático.