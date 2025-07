Racing acaba de cerrar al quinto refuerzo y sonríe Gustavo Costas: "Está hecho"

Todo listo en Racing para presentar al nuevo refuerzo en el mercado de pases.

Racing acaba de cerrar al quinto refuerzo en el mercado de pases y sonríe Gustavo Costas. De hecho, todo indica que se trata del último fichaje en esta ventana, a excepción de que se concrete alguna venta importante hacia el exterior sobre el final. De a poco, el club de Avellaneda completa el plantel profesional para la triple competencia oficial que le queda hasta el desenlace del 2025: el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Libertadores.

El protagonista en esta oportunidad es nada menos que Ignacio "Nacho" Vázquez, el defensor de 28 años que fue el destacado capitán del Platense campeón. Si bien la transferencia no es oficial todavía, es muy probable que se haga realidad a cambio de casi tres millones de dólares. El periodista deportivo del programa de televisión ESPN F12, Leonardo Gabes, confirmó en vivo que "está hecho" el trato y simplemente restan definir detalles menores de la operación.

Nacho Vázquez será el quinto refuerzo para el Racing de Costas

El central arribará de esta manera a la "Academia", equipo del que es hincha. Para que la institución comandada por Milito lo anuncie en los canales oficiales de las redes sociales sólo falta que se marche Germán Conti, pretendido por Gimnasia de La Plata y Sarmiento de Junín entre otros. Hasta que no se vaya el ex Colón de Santa Fe, quien no es tenido en cuenta por el técnico, no arribará otro jugador en su posición porque la dirigencia considera que ya está cubierta esa última línea con tres zagueros.

Mientras que los habituales titulares con Marco Di Césare, Santiago Sosa y Agustín García Basso, las alternativas son el propio Conti, Nazareno Colombo y el juvenil Santiago Quirós. El arreglo entre Vázquez, Racing y Platense ya está, por lo que será apenas cuestión de tiempo para ultimar detalles y resolver la salida del ex Benfica para que se incorpore uno de los mejores defensores de la última temporada en el fútbol argentino.

Los números de "Nacho" Vázquez en Platense

102 partidos oficiales desde comienzos del 2023.

2 goles.

3 asistencias.

15 amonestaciones.

1 expulsión.

1 título obtenido.

Todo indica que "Nacho" Vázquez será refuerzo de Racing.

