Preocupación en Racing por la fuerte declaración de Costas: "La toalla"

Preocupación en Racing por la fuerte declaración de Costas

Gustavo Costas sorprendió al mundo Racing con una frase que generó preocupación. La misma tuvo lugar una vez culminado el partido ante Fortaleza por la fase de grupos de la Copa Libertadores de América que el elenco de casa ganó en el Cilindro con el tanto agónico de Adrián "Maravilla" Martínez para sellar su primer lugar en la zona. El DT habló pocos minutos después del pitazo final y sus palabras no pasaron para nada desapercibidas.

La "Academia" se quedó afuera del Torneo Apertura con Platense a principios de mayo pero poco después se recuperó en el certamen continental donde este jueves 29 de mayo cosechó otra victoria. Sin embargo, el entrenador no hizo referencia a si fue por esa cuestión que tuvo "dos semanas difíciles" y tampoco aclaró los motivos. Más allá de eso, los dichos del experimentado técnico no tardaron en retumbar en Avellaneda.

La frase de Gustavo Costas que preocupó a todo Racing

"Tuve dos semanas muy difíciles de mi vida como todos tenemos y ellos me levantaron. Era la primera vez que creía que había tirado la toalla, pero ellos la verdad que son unos fenómenos y estoy orgulloso de ellos", esbozó Costas sobre lo que vivió en los últimos días y preocupó a más de uno. Además, destacó el trabajo del equipo en el verde césped y la actitud para afrontar este importante compromiso: "Había jugadores tocados, no habían pasado 21 días de los desgarros y quisieron jugar igual. Eso te dice que hay compromiso, el que tuvieron desde el primer día y vamos a ir por todo, como siempre. Este equipo yo me saco el sombrero y estoy orgulloso".

Con respecto a lo que se viene para la "Academia", no volverá a jugar hasta el 2 de julio cuando enfrente a San Martín de San Juan por la Copa Argentina. Por otro lado, con la clasificación a octavos de final de la Libertadores consumada espera por el rival que conocerá el próximo lunes 2 de junio y también tendrá por delante el Torneo Clausura a nivel local que comenzará en agosto.

Los rivales que puede enfrentar Racing en octavos de la Libertadores

Botafogo de Brasil.

Universitario de Perú.

Flamengo de Brasil.

Libertad de Paraguay.

Fortaleza de Brasil.

Atlético Nacional de Medellín.

Cerro Porteño de Paraguay.

Vélez Sarsfield.

Racing le ganó a Fortaleza en Avellaneda por la Copa Libertadores

Respira Milito: los millones que entrarán a Racing

Racing respira en pleno mercado de pases gracias a Carlos Alcaraz, el mediocampista ofensivo de 22 años surgido en el club de Avellaneda. El platense surgió en las divisiones inferiores de la institución, debutó en la Primera allí y ya jugó en cinco equipos a pesar de su muy corta edad. De hecho, además de la "Academia", vistió las camisetas de Southampton (Inglaterra), Juventus (Italia), Flamengo (Brasil) y ahora se desempeña en Everton (Inglaterra).

Se trata de una gran noticia para el presidente Diego Milito. El ídolo de la institución confirmó que están "con lo justo" en el plano económico y necesitan vender futbolistas para recaudar dinero, por lo que la plata que le ingresará por "Charly" no es para despreciar. Con 16 partidos, 2 goles y 3 asistencias con la camiseta de Everton, todo indica que Alcaraz continuará en la Premier League en la temporada 2025-2026. La fortuna mencionada será muy útil para Racing, que precisa refuerzos para darle los gustos a Gustavo Costas para ir por el máximo sueño de la Copa Libertadores.