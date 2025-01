Mercado de pases de Racing 2025: altas y bajas

El mercado de pases de Racing en este 2025

Racing inició el 2025 con importantes movimientos en su plantel profesional, tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2024. El equipo dirigido por Gustavo Costas busca potenciarse para afrontar un calendario exigente que incluye la Copa Libertadores y la Recopa Sudamericana ante Botafogo.

En el primer mercado de pases bajo la presidencia de Diego Milito, la Academia busca retener la base del plantel campeón y hacer un mercado de transferencias con incorporaciones estratégicas, mientras que también se produjeron salidas significativas de jugadores que fueron importantes en el último tiempo.

¿Quiénes son los refuerzos de Racing para 2025?

La primera incorporación que concretó Racing fue la de Ignacio Rodríguez, un volante ofensivo zurdo de 22 años proveniente de Banfield. La Academia desembolsó 1.200.000 dólares por el 50% de su ficha y le puso una cláusula de rescisión de 10 millones de dólares, blindando así a una de las jóvenes promesas del fútbol argentino. Sin embargo, hasta ahora, la gran incorporación es el regreso de Matías Zaracho, que generó gran expectativa en el mundo Racing. El mediocampista de 26 años volvió al club después de su exitoso paso por el Atlético Mineiro de Brasil, firmando un contrato hasta diciembre de 2028.

La otra incorporación confirmada es la de Adrián "Rocky" Balboa, que llegó para fortalecer la delantera académica. El atacante uruguayo de 30 años, que proviene de Unión de Santa Fe, firmó hasta diciembre de 2027 tras la compra del 70% de su pase por 800.000 dólares.

Sin embargo, Milito todavía no se da por satisfecho y no se retira del mercado. Richard Sánchez, volante central paraguayo de 28 años, podría ser el próximo en sumarse al plantel. Las negociaciones con el América de México están avanzadas por una cifra cercana a los 3.500.000 dólares, aunque existen algunas trabas impositivas que demoran el cierre de la operación. La dirigencia también busca incorporar un extremo antes del cierre del mercado de pases, que se extendió hasta el 31 de enero. Si bien Walter Mazzanti de Huracán es un nombre que interesa, hasta el momento no hubo gestiones oficiales por su fichaje.

¿Quiénes son las bajas de Racing para 2025?

Una de las salidas más significativas fue la de Leonardo Sigali, referente y capitán del equipo durante siete años. El defensor central de 37 años no renovó su contrato y continuará su carrera en el Lokomotiva Zagreb de Croacia, dejando un importante legado en la institución.

El ataque sufrió modificaciones con las partidas de Roger Martínez al Al-Taawon de Arabia Saudita y Nicolás Reniero al Club Deportivo Lugo de España. También se concretó la salida de Agustín Urzi, quien tras un paso irregular a préstamo fue cedido a Huracán por el FC Juárez. Las cesiones también incluyen a Johan Carbonero al Internacional de Brasil y Juan Manuel Elordi a Rosario Central, ambos hasta diciembre de 2025.

Sin embargo, el caso mas emblemático en las salidas es el de Juan Fernando Quintero, que merece un capítulo aparte. El talentoso mediocampista fue clave el año pasado para la Academia, pero por cuestiones personales pidió regresar a Colombia. Ahí aparece el América de Cali como el equipo que sería su nuevo destino. Si bien su transferencia está acordada en 2.500.000 dólares, la operación se encuentra demorada por cuestiones contractuales. El principal punto de conflicto radica en la tasa de interés por mora e incumplimiento de pagos, aunque desde ambas partes son optimistas en poder resolver la situación en los próximos días.

Resumen del mercado de pases de Racing 2025

Altas

Ignacio Rodríguez (Volante ofensivo - desde Banfield)

Matías Zaracho (Mediocampista - desde Atlético Mineiro)

Adrián Balboa (Delantero - desde Unión de Santa Fe)

Bajas