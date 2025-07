El mercado de pases en el fútbol argentino tuvo la novela de Maxi Salas, el jugador de Racing Club que, finalmente, llegó a River Plate luego de que el club de Núñez haya pagado la cláusula de rescisión. Sin embargo, después de declaraciones cruzadas entre las dirigencias, el propio futbolista fue el que rompió el silencio y criticó muy fuerte a la dirigencia de Racing Club y al presidente a Diego Milito, que se llevó la peor parte del comunicado. "Decidí irme por dignidad", fue la frase utilizada.

En un extenso comunicado que presentó en sus redes sociales, Maximiliano Salas sostuvo que "el hincha no tiene la culpa pero la dirigencia me hizo padecer todo este tiempo.Y dan información falsa a la prensa de mi falta de palabra. Decidí irme por dignidad, tras su destrato durante meses. Siempre fui de frente, pero es más fácil hacerme responsable de todo a mí que dar la cara y admitir que se equivocaron". Justamente este comunicado es el más fuerte en todo este texto que se presentó en redes y que rapidamente se hizo viral.

En este punto, aseguró que ":Cuando River me llamó (y a Racing también), días antes de viajar a Paraguay, todavía no me habían mejorado el contrato. Recién ahí se dieron cuenta de que yo ‘existía’ y de que se les iba a complicar a ellos y me ofrecieron el nuevo contrato cuando ya había interés de River". A lo largo del texto, Salas también señala que cuando llegó a Racing lo hizo con el pase en su poder. "El contrato que tuve hasta hoy es el mismo que firmé en ese momento y nunca me dieron nada extra, NUNCA. Ya con la nueva dirigencia, REITERADAS veces mi representante se acercó a pedir se me actualice mi salario y le dijeron 'siguiera demostrando'. Eso de que 'nunca nos poníamos de acuerdo' es totalmente mentira". Vale decir, en este punto, que dese la dirigencia de Racing sostienen que le aumentaron cinco veces el salario, aunque, nunca de una manera significativa.

Para finalizar, terminó: "Seguramente cometí muchos errores y pido perdón, pero no fui el único responsable en esta historia. Gracias a todos los hinchas que me bancaron en las buenas y en las malas. Gracias a Gustavo Costas y su CT. Gracias compañeros y trabajadores del club".

Colombo puede marcharse de Racing, que si se concreta su salida irá por el quinto refuerzo

Su exentrenador en la "Academia", Fernando Gago, pretende al ex Estudiantes de La Plata y Defensa y Justicia para Necaxa de México. Además, ya hubo sondeos del propio "Pincha" y de otros equipos del exterior por el zaguero, que no ve con malos ojos cambiar de aire luego de su arribo a Avellaneda a mediados del 2023. De hacerse realidad su despedida, el club presidido por Diego Milito acelerará en la búsqueda de otro central.

En este sentido, ya fue ofrecido Lucas Merolla, por lo que la dirigencia y la Secretaría Técnica están analizando dicha alternativa del excapitán de Huracán. Además, no descartan que se vayan también Germán Conti y el juvenil Santiago Quirós a préstamo. También se mencionaron en este sector del campo a Ignacio "Nacho" Vázquez -capitán del reciente Platense campeón- y a Jhohan Romaña, el colombiano de San Lorenzo con quien Costas conserva una muy buena relación desde su etapa juntos en Guaraní de Paraguay.