Cardona liquidó a Gago desde Colombia, tras su salida de Racing: "Paso"

Edwin Cardona fulminó a Fernando Gago tras su salida de Racing rumbo a América de Cali de Colombia. El palazo del volante ofensivo al entrenador de la "Academia".

Edwin Cardona aniquiló a Fernando Gago pocos días después de su salida de Racing, tras el fichaje con América de Cali. A través de una entrevista en su país natal, el mediocampista ofensivo de 30 años atacó al entrenador que no le dio demasiados minutos con la camiseta de la "Academia" en su ciclo, entre enero de 2022 y julio de 2023.

El ex Boca dialogó con el periodista deportivo Carlos Villamil, corresponsal de D Sports en Colombia, y fue lapidario con relación a "Pintita". Los últimos meses del futbolista en el club de Avellaneda estuvieron marcados por la inactividad, la indisciplina, las lesiones y el sobrepeso del ex Monterrey, una acumulación de situaciones que hartó al director técnico.

El ataque de Cardona a Gago tras su salida de Racing: "No quiero hablar de él"

El periodista le recordó al futbolista que "hay un partido importante en estos cuartos de final (de la Copa Libertadores) entre Boca y Racing", y le mencionó al técnico. "Lo tuviste como compañero y también ahora lo tuviste como entrenador. Háblanos un poco del perfil de Fernando", le pidió al instante. "No, no... Paso ", fue la primera reacción de Edwin.

"Como jugador no tengo nada que discutir pero no, no, no... No quiero hablar de él", insistió Cardona, visiblemente molesto con su excompañero en el "Xeneize". Para terminar con el tema, el cafetero dijo sobre Gago: "Agradecido por darme la oportunidad de ir a Racing, pero no voy a decir más nada".

Las lesiones y la indisciplina marcaron el ciclo de Cardona en Racing.

Por qué Gago sacó a Cardona de Racing

El técnico prefirió prescindir del mediocampista como consecuencia de haber sido demorado por haber dado positivo en un control de alcoholemia (1,8 de alcohol en sangre). La situación ocurrió en plena noche de octubre de 2022 en Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para colmo, el jugador asistió normalmente al entrenamiento matutino del día siguiente y no le contó lo ocurrido al cuerpo técnico, que se enteró por los medios de comunicación. Aquel fue un punto de inflexión en la relación entre ambas partes, que derivó en la salida del futbolista del club nueve meses más tarde.

Las estadísticas de Cardona en Racing