Alerta en Racing: la figura que Costas dejó afuera para el duelo vs. Riestra por Copa Argentina

Alerta en Racing: la figura que Costas dejó afuera para el duelo vs. Riestra

Racing Club enfrentará a Deportivo Riestra por los octavos de final de la Copa Argentina en cancha de Lanús y Gustavo Costas tomó la decisión de no tener en cuenta a una de sus figuras. Las lesiones abundan en el conjunto de Avellaneda, por lo que el DT prefirió "cuidar" a su futbolista para que vuelva en el Torneo Clausura o en la Libertadores. Sin embargo, la noticia de la determinación del experimentado entrenador a la hora de no incluirlo entre los citados no tardó en trascender.

Es que Santiago Solari se convirtió en una pieza importante para el mediocampo de la "Academia" y en el último compromiso ante Estudiantes de La Plata no estuvo entre los convocados por una sobrecarga muscular. Cuando todo indicaba que regresaría al 11 titular contra el "Malevo", finalmente esto no sucederá. En los últimos días estuvo entrenando diferenciado pero se especulaba con que esté en óptimas condiciones para este domingo 3 de agosto en La Fortaleza y trascendió qué es lo que lo dejará afuera de este compromiso.

Tal como sucedió en la previa del partido ante el "Pincha", el volante tuvo una fuerte contractura que obligó a Gustavo Costas y compañía a no citarlo para este compromiso contra Riestra. Días atrás, quien ocupó su lugar fue Ramiro Degregorio pero, según trascendió, será el turno de Adrián "Rocky" Balboa para conformar el ataque junto a Duván Vergara y Elías Torres. Cabe destacar que Adrián "Maravilla" Martínez no estará disponible para jugar debido a la fecha de suspensión que debe cumplir por la expulsión en la victoria por 2 a 1 ante San Martín de San Juan en los 16avos de la Copa Argentina.

A su vez, a las ausencias de Racing para este compromiso se suman Luciano Vietto, Matías Zaracho, Santiago Solari, Bruno Zuculini y Gabriel Arias, quienes arrastran distintas molestias. Sin dudas el panorama es preocupante para el técnico teniendo en cuenta no sólo que ganaron un partido de los tres disputados en el Clausura, sino que en pocos días disputarán los octavos de final de la Copa Libertadores. El martes 12 de agosto desde las 21.30 horas visitarán a Peñarol en Uruguay y una semana después la serie se definirá en el Cilindro.

Los números de Santiago Solari con la camiseta de Racing

Partidos jugados : 63.

: 63. Goles : 9.

: 9. Asistencias : 9.

: 9. Títulos: Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025.

Cuándo juegan Racing vs. Deportivo Riestra por la Copa Argentina: cómo ver el partido online

Por los octavos de final de la Copa Argentina, este domingo 3 de agosto de 2025 a partir de las 16.00 horas se disputará el cotejo entre la "Academia" y el "Malevo" en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. El que clasifique se verá las caras con el ganador de Unión de Santa Fe vs. el triunfador de River vs San Martín de Tucumán. La transmisión en vivo de dicho encuentro estará a cargo de TyC Sports, mientras que el streaming online irá por la cuenta de Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.