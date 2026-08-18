Quién es Yutiel Susano: debutó en la Reserva de River con un gol y puede ser la carta de Coudet para jugar por Montiel

Ángel Yutiel Susano es uno de los futbolistas que Eduardo "Chacho" Coudet tiene en su plantel que puede ocupar el lateral derecho contra Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana en lugar de Gonzalo Montiel, quien sufrió una lesión contra Argentinos Juniors. "Cachete" no estará a disposición del DT para este compromiso por una distensión en el aductor de la pierna izquierda y el joven de 19 años aparece como posibilidad. De hecho, ya se mostró en Reserva y hasta formó parte del primer equipo.

Además, un dato no menor es que es el único que ha sumado minutos como lateral derecho de los que asoman como titulares en dicho puesto. Sin Fabricio Bustos -marginado- ni Giovanni González- no inscripto en la nómina-, el entrenador también puede optar por Lucas Martínez Quarta dejando a Lautaro Rivero como central. En caso de que esto no suceda, el juvenil Susano que debutó en el Torneo Proyección con un gol se perfila para estar desde el arranque.

Quién es Yutiel Susano, el juvenil de River que puede reemplazar a Montiel en la Copa Sudamericana

El defensor de 19 años hizo su debut oficial en la Reserva de River el pasado 26 de marzo ante Unión de Santa Fe en el empate 2 a 2 en el Estadio 15 de abril. El equipo de Marcelo "Pichi" Escudero lo ganaba 1 a 0 con gol de Alex Woiski en el primer tiempo y en el comienzo del complemento llegó el cabezazo de Susano para el 2 a 0. El "Tatengue" descontó rápidamente y luego igualó las acciones dejando lo que fue el resultado definitivo. Cuatro meses más tarde, el defensor volvió a una convocatoria y fue para el cruce amistoso de pretemporada ante Flamengo en Portugal que también culminó 2 a 2, sin embargo no sumó minutos.

En cuanto a su camino en el fútbol, nació el 31 de enero del 2007 en Isidro Casanova y dio sus primeros pasos en clubes de barrio. A los 8 años llegó la chance de ser parte de las Infantiles de la "Banda" y no dejó de crecer dentro de las Inferiores. Si bien puede desempeñarse como lateral derecho, su posición original es de defensor central y entre sus virtudes sobresalen tanto el anticipo en el juego aéreo como la marca en el mano a mano, mientras que al ataque puede aportarle su lectura para romper líneas y el hecho de salir jugando del fondo.

Spiff vuelve a los convocados de River para la Sudamericana

Jonathan Spiff, el delantero argentino con ascendencia nigeriana que debutó en el torneo continental contra Blooming en la última fecha de la fase de grupos, volvió a la lista de convocados del "Millonario" para los octavos de final. Ante la imposibilidad de sumar a Lucas Beltrán -River realizó los cinco cambios en la nómina y lo dejó afuera-, el DT optó por el atacante de la Reserva que también tendrá chances de sumar minutos al igual que Yutiel Susano. Por supuesto, la decisión la tendrá el técnico que todavía no definió el once titular.

Con Yutiel Susano, los convocados de River para la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Cuándo juega River vs. Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo por el torneo continental que fue reprogramado tendrá lugar este miércoles 19 de agosto desde las 21.30 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El arbitraje estará a cargo del venezolano Jesús Valenzuela, mientras que la transmisión será del canal ESPN y la plataforma Disney+ en su versión Premium.

La vuelta se desarrollará una semana después a la misma hora en el Estadio Más Monumental y el ganador de la serie se verá las caras con el que triunfe en Olimpia de Paraguay vs. Vasco Da Gama que empataron 0 a 0 en la ida en Brasil.