River Plate enfrentará este miércoles 19 de agosto a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana y Eduardo "Chacho" Coudet no contará con Gonzalo Montiel. El defensor campeón de todo con la Selección Argentina será baja en este compromiso que fue reprogramado por el terremoto en Colombia debido a la lesión que sufrió contra Argentinos Juniors el pasado domingo. A raíz de esto, el DT tiene tres alternativas para ocupar el puesto de lateral derecho en la defensa.

Cuáles son las tres opciones del Chacho Coudet en River para reemplazar a Montiel

El futbolista del "Millonario" tiene una distensión en el aductor de la pierna izquierda que lo marginará de este compromiso en El Campín de Bogotá. Por este motivo, Coudet tendrá que hacer cambios, utilizar a alguno de los habituales defensores en un puesto que no es el suyo o darle el lugar a un joven de las inferiores que se perfila para tener minutos. En el medio, la ausencia de un reemplazo de jerarquía para "Cachete" por dejar afuera de la nómina a un refuerzo en ese sitio y borrar al habitual suplente.

Con la ausencia de Giovanni González -ingresó contra el "Bicho" de La Paternal- en la lista de la Sudamericana y Fabricio Bustos marginados, el "Chacho" igualmente cuenta con alternativas. La primera sería que Lucas Martínez Quarta pase a jugar "de 4" y que Lautaro Rivero ocupe su lugar al lado de Nicolás Otamendi. También aparece Yutiel Susano, juvenil que no debutó en Primera pero sí fue parte del amistoso previo al inicio de la segunda mitad de la temporada ante Flamengo donde empataron 2 a 2. Por otro lado, una opción que no se descarta en Núñez es que Juan Cruz Meza aparezca unos metros más retrasado para jugar en toda la banda derecha para no modificar el esquema.

Gonzalo Montiel es baja en River vs. Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

La posible formación de River vs. Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana

Ante la baja de Gonzalo Montiel en defensa, Eduardo "Chacho" Coudet puede optar por alguna de las alternativas mencionadas y definirá el equipo en las próximas horas, además de contar con una incógnita por el lateral izquierdo ante la vuelta de Marcos "Huevo" Acuña. De esta manera, el posible once inicial sería con Santiago Beltrán; Yutiel Susano o Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Facundo González; Aníbal Moreno; Joaquín Freitas, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Rafael Santos Borré.

Otro detalle no menor es que Lucas Beltrán, habitualmente titular, no integra la lista de la Copa Sudamericana para los octavos de final por eso no está a disposición, misma situación que los laterales Francisco Ortega y Giovanni González. Por otro lado, el volante uruguayo Mauro Arambarri tampoco es parte de la nómina más allá de que recientemente volvió de su lesión e integró el banco de suplentes ante Argentinos Juniors.

Cuándo juega River vs. Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo por el torneo continental que fue reprogramado tendrá lugar este miércoles 19 de agosto desde las 21.30 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El arbitraje estará a cargo del venezolano Jesús Valenzuela, mientras que la transmisión será del canal ESPN y la plataforma Disney+ en su versión Premium.

La vuelta se desarrollará una semana después a la misma hora en el Estadio Más Monumental y el ganador de la serie se verá las caras con el que triunfe en Olimpia de Paraguay vs. Vasco Da Gama que empataron 0 a 0 en la ida en Brasil.