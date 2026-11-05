La historia de Rafael Cámara, el piloto brasileño que debutará este fin de semana en la Fórmula 1

Tras la sorpresiva salida de Esteban Ocon en medio del GP de México, donde finalmente Haas hizo correr a Ryo Hirakawa en el segundo monoplaza, este miércoles se confirmó que el francés no volverá a participar de la Fórmula 1 este año. A través de un comunicado, el equipo estadounidense confirmó que el arribo de Rafael Cámara, que estaba programado para inicios del 2027, finalmente se dará este fin de semana.

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De hecho, el piloto brasileño debutará ante su gente en el Gran Premio de Brasil, que se realizará en el histórico Autódromo José Carlos Pace de Interlagos. Cámara, que actualmente lidera el campeonato de F2 con Invicta Racing, llegó al automovilismo gracias a un amigo de su padre a los seis años en el Kartodromo do Tamboril, aunque lo cierto es que sus inicios pudieron haber tenido otro motivo para lanzarse a las pistas.

Y es que Niege Rossiter, su abuela materna, fue la primera mujer piloto en competir en Brasil cuando corrió en las carreras oficiales que se llevaron a cabo en Recife, algo que tuvo poco que ver con aquellos primeros pasos del brasileño. Desde aquellas pruebas en Tamboril, Cámara tuvo una veloz evolución y llegó a ser una de las estrellas de karting, en donde ganó la WSK Champions Cup 2021 y WSK Super Master Series, además de que fue subcampeón en Campeonato Europeo CIK-FIA, donde se consagró Kimi Antonelli.

Aquel año del recifense hizo que varias escuderías se muestren interesadas en su fichaje, a tal punto de que para 2022 se unió a la Academia Ferrari y saltó a la F4 con PREMA Racing y en 2024 se consagró en la Fórmula Regional Europea. El año pasado, “Rafa” fue fichado por Trident para competir en la F3, donde obtuvo el título y el paso a la F2, en la que se encuentra en el primer lugar por siete puntos sobre Nikola Tsolov.

Si bien su debut oficial se dará este fin de semana en Interlagos, Cámara ya tuvo sesiones de prácticas con coches de la máxima categoría, puesto que recibió entrenamientos tanto en Ferrari como en Haas con coches del año pasado. Cabe mencionar que el brasileño no participó en ninguna práctica libre, aunque inicialmente estaba programado que participe de la FP1 del GP de Brasil con Ferrari este fin de semana.

Haas ya tuvo el primer encuentro de su nueva dupla.

Horarios del GP de Brasil 2026 de F1

Tras el GP de México, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Autódromo José Carlos Pace, donde se disputará el Gran Premio de Brasil entre el 6 y 8 de noviembre por la vigésima fecha. A continuación, los días y horarios: