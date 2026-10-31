Una escudería de Fórmula 1 suplantó a un piloto a horas del comienzo de la qualy del Gran Premio de México..

La Fórmula 1 vivió una de esas escenas que nadie esperaba en el Gran Premio de México. A horas del comienzo de la práctica, Haas anunció que Esteban Ocon no seguiría al volante durante el resto del fin de semana y que Ryo Hirakawa ocuparía su lugar.

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La decisión llegó sin explicaciones oficiales y en medio de semanas de tensión entre el piloto francés y la escudería. El movimiento dejó a los medios y al paddock intentando descifrar qué ocurrió puertas adentro.

Haas reemplazó a Esteban Ocon por Ryo Hirakawa

El anuncio se conoció durante las primeras horas del sábado, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, a falta de pocos minutos para que comience la última práctica libre y la posterior qualy de la 19ª fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Esteban Ocon, el piloto desafectado por Haas en pleno Gran Premio de México.

A través de un comunicado, Haas informó que su piloto reserva, Ryo Hirakawa, tomaría el lugar de Ocon por lo que restaba del Gran Premio de la Ciudad de México. El japonés compartirá equipo con Ollie Bearman en la práctica final, la clasificación y la carrera del domingo, prevista a 71 vueltas.

La noticia también significará un hito para Hirakawa: será su debut en una carrera de F1. El piloto ya había participado en entrenamientos libres con Haas y, durante la FP1 del viernes en México, terminó en el 14° puesto, a 0,570 segundos del registro de Bearman, que había sido noveno.

Lo que llamó la atención no fue solamente el cambio de piloto, sino la falta de una explicación. Haas aclaró que no emitiría más declaraciones en ese momento, una decisión que alimentó las especulaciones sobre los motivos de la salida de Ocon.

Ryō Hirakawa, el piloto reserva de Haas que reemplazará a Ocon.

El misterio detrás de la decisión de Haas

La escudería estadounidense no confirmó si el reemplazo respondía a una medida disciplinaria ni dio detalles sobre una posible situación personal del francés. En el paddock, sin embargo, distintas publicaciones señalaron que el movimiento resultaba llamativo y que no parecía estar relacionado con una enfermedad.

El periodista Josh Suttill, de The Race, remarcó que Haas no había dado razones para el cambio y que, según lo informado, no se debía a un problema de salud de Ocon. Por su parte, FormulaPassion planteó como hipótesis la posibilidad de una sanción o de una situación privada que el equipo no pretendía revelar.

AutoHebdo también vinculó la decisión con semanas de tensión entre el piloto y la escudería. Además, cronistas presentes en el circuito observaron cómo los trabajadores de Haas retiraban los adhesivos con el nombre de Ocon de los garajes para colocar los de Hirakawa poco después de difundido el comunicado. Por ahora, esas versiones forman parte de las especulaciones periodísticas. La explicación oficial de Haas sigue sin aparecer.

Los roces previos y el malestar de Ocon

El cambio también puso nuevamente bajo la lupa el vínculo entre Ocon y el equipo. Según los reportes de especialista de F1, durante el viernes el francés había mostrado disconformidad con el esquema de trabajo de la FP2, luego de cederle el coche a Hirakawa en la primera práctica.

También se mencionaron cruces por radio con su ingeniera Laura Mueller y un visible malestar del piloto en el paddock después de la sesión. Sin embargo, el reporte oficial de Haas posterior a los entrenamientos no dejaba entrever un conflicto abierto.

En esa comunicación, Ocon había explicado que perderse una sesión siempre representaba un desafío y que todavía no se sentía del todo cómodo con el coche. También indicó que el equipo debía realizar ajustes antes de la práctica final y la clasificación.

El francés ya había expresado su frustración por quedar fuera de la grilla para la próxima temporada: “Yo no me merezco estar fuera de la F1. Eso es todo”. El archivo también recuerda un antecedente en Alpine, cuando fue reemplazado por Jack Doohan para la última competencia de 2024.

El futuro de Haas, otra incógnita en la Fórmula 1

La decisión se produce en un momento de incertidumbre para la alineación de Haas. La escudería marcha séptima en el campeonato de constructores con 30 puntos: 23 aportados por Bearman y siete por Ocon.

Tras México, el calendario continuará con los Grandes Premios de Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Pero el equipo todavía no confirmó cómo estará conformada su dupla para la próxima carrera en Brasil.