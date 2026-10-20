El reglamento de la Fórmula 1 para Rafael Cámara, el rookie del 2027 con problemas de visión

Sin siquiera haber terminado la temporada en la F2, donde lidera la tabla por siete puntos sobre Nikola Tsolov, Rafael Cámara fue confirmado como piloto de Haas en la Fórmula 1 para 2027. El oriundo de Recife será el reemplazante de Esteban Ocon y el nuevo compañero de Oliver Bearman en la escudería estadounidense, aunque lo curioso del caso es que tiene una condición especial para un piloto: necesita lentes para competir.

{{{htmlAmp}}}

Y es que el piloto brasileño padece de miopía y astigmatismo, dos problemas de vista que son significantes si se considera la velocidad a la que se corre en la máxima categoría y en distintas condiciones de luz. De hecho, Cámara actualmente compite con unos lentes en la F2 con un aumento de 2.75 y 2.50, según dio a conocer a través de un vivo de Instagram, donde también reveló que las luces le resultan demasiado brillantes por el astigmatismo.

El video salió a la luz a través de la cuenta oficial de la F2, en la que se escucha que un integrante del certamen le preguntó los motivos por el que estaba dando esa información a los espectadores. “Sí, porque preguntaron aquí. ¿Cuál es tu prescripción? Seiscientas personas, y yo estoy hablando de mi vista”, agregó entre risas Cámara, que no es el primer caso que tiene la F1 con problemas oculares.

De hecho, ni la FIA ni la F1 tienen prohibiciones sobre el uso de anteojos o lentes de contacto y hasta el Código Deportivo Internacional de la FIA certifica que estos accesorios están permitidos para pilotos que así lo requieran. El Artículo 1.7 del capítulo III del Apéndice L dice que se permite el uso de “anteojos o lentes de contacto destinados exclusivamente a corregir la visión y/o proteger contra el deslumbramiento que figuren en la licencia internacional del piloto”.

Claro que la FIA exige pruebas médicas para delimitar la visión de los pilotos, aunque también hay un apartado que habla sobre situaciones específicas. “En el caso de una enfermedad ocular aguda que provoque pérdida de la visión a largo plazo o alteraciones del campo visual a largo plazo, es necesario un período mínimo de dos años antes de considerar al conductor para una evaluación oftalmológica adicional”, dice la normativa, que exige pruebas de campo visual y de visión estereoscópica.

Cámara forma parte de la Academia Ferrari.

La anécdota de Cámara sobre el día que olvidó los lentes

Generalmente, “Rafa” usa lentes de contacto para competir debido a la mayor comodidad, pero hubo una fecha en que los olvidó y usó los anteojos, algo que terminó mermando su rendimiento. “Esa vez quedé segundo por menos de media décima en la clasificación. Parecía que tenía una pared a los lados. Perdí la pole por las gafas”, contó el brasileño en una entrevista con GE TV.