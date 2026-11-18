La astrología ya dio a un favorito para la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil, en el estadio Metropolitano de Barranquilla (Colombia). Los equipos dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena y Eduardo Domínguez se medirán en busca del título, que significaría para el "Xeneize" cortar la sequía de 18 años sin trofeos internacionales.

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De acuerdo con el especialista en los astros Matías Ferra (@Lodicelaluna en su cuenta oficial de X), el "Xeneize" es el candidato a quedarse con el trofeo continental en tierras colombianas. De hecho, sentenció su completo análisis con el concepto de que "se inclina la balanza" a favor del cuadro de Buenos Aires, aunque simplemente se trata de señales y tampoco descarta que el conjunto de Belo Horizonte pueda coronarse, para quebrar así una racha de tres derrotas consecutivas en este tipo de instancias.

"Mati" Ferra publicó en su perfil de X, donde tiene más de 61.000 seguidores, que es un "partido que depende de la hora de inicio, donde una demora de apenas mas de 30 segundos cambian la historia". A continuación, abrió un hilo en el que repasó la carta astral de ambos equipos de cara al arranque del encuentro, que será el sábado 21 de noviembre desde las 19.30 de Argentina con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte.

Según la astrología, Boca será el campeón de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro: el análisis completo

Cómo sale Boca vs. Atlético Mineiro, según la astrología, en la final de la Copa Sudamericana.

Al analizar la carta del inicio de esta final, encontramos varios elementos que merecen atención. No es una carta que hable de un partido necesariamente abierto, de movimientos rápidos o de un ida y vuelta permanente. La representación de ambos equipos por signos fijos nos habla de resistencia, estrategia, cautela, paciencia y de la necesidad de sostener cada decisión.

Atlético Mineiro está representado por Tauro, regido por Venus, que se encuentra en un grado crítico. Esta posición nos habla de paciencia, búsqueda de equilibrio, armonía, estabilidad y de la necesidad de encontrar seguridad antes de avanzar. Puede representar a un equipo que intenta sostener su estructura, que no se apresura y que necesita encontrar el momento adecuado para tomar decisiones.

Boca está representado por Escorpio. Acá encontramos una energía más intensa, de lucha, garra, determinación, actividad y ganas de ir a buscar el resultado. Escorpio no suele quedarse indiferente frente a una situación que lo pone a prueba. Es un signo que puede mostrar capacidad de resistencia, intensidad emocional y una fuerte voluntad de imponerse.ncia. La clave estará en avanzar a paso seguro

Al estar ambos equipos representados por signos fijos, la dinámica del partido puede ser más pausada. Es posible que se estudien bastante, que no haya demasiados espacios y que cada movimiento requiera tiempo. La prudencia, la paciencia y la capacidad de sostenerse en los momentos difíciles pueden ser determinantes. En la carta del inicio del partido, una de las luminarias representa a Boca Juniors.

Al observar las características de cómo podrían desenvolverse ambos equipos, encuentro una primera inclinación apenas favorable al conjunto argentino. Si la final tuviera que definirse por penales, también encuentro una energía ligeramente favorable al equipo visitante (Boca, por sorteo).

Hay una oportunidad que podría estar vinculada con algo conocido, con una experiencia anterior o con algún elemento de carácter kármico que merece ser observado con atención.

La astrocartografía del momento del inicio del partido también nos aporta algunos datos. Por Colombia pasan, entre otras líneas, Júpiter y el Sol, dos referencias que podemos relacionar con los colores de Boca Juniors. Sin embargo, al tratarse de un día regido por Saturno, encontramos también un planeta cuya correspondencia simbólica está presente en los colores del club. En este punto, la lectura muestra una paridad muy marcada.

En la carta de tránsito sobre Boca encontramos distintas tensiones, pero también un aspecto que considero especialmente importante: un trígono aplicativo del Sol a la Luna. Este tipo de aspecto merece atención en una final, particularmente cuando buscamos indicadores vinculados con momentos de culminación, reconocimiento o coronación.

La Luna también presenta tensión con Mercurio, por lo que no todo resulta sencillo. Hay aspectos que pueden hablar de dificultades para manejar los tiempos, tomar decisiones o encontrar respuestas inmediatas ante lo que sucede en el campo de juego. Sin embargo, el trígono aplicativo entre el Sol y la Luna es uno de los datos que no dejaría de lado.

En Atlético Mineiro también encontramos elementos que merecen ser considerados. La Luna transita por la casa donde se encuentra el planeta nacional del club, mientras que el Sol presenta un aspecto tenso con su posición natal en esa misma casa.

Al analizar el ciclo de Eduardo Domínguez, encontramos una conjunción de Venus con el Sol de la carta natal y una cuadratura del Sol con la Luna, que señala una tensión bastante marcada. Sin embargo, no podemos quedarnos únicamente con los aspectos tensos, porque la Luna forma un trígono aplicativo al Sol ubicado en la casa VI, vinculada con la actividad deportiva, el trabajo, el esfuerzo y la competencia.

Este aspecto también puede representar una oportunidad para encontrar respuestas dentro del partido, sostener el trabajo realizado y aprovechar una circunstancia favorable. Atlético Mineiro tiene indicadores que merecen atención y que no permiten descartar sus posibilidades.

Hay dos datos que quiero destacar especialmente porque los considero relevantes dentro de la comparación de ambos equipos y sus respectivos ciclos en la Copa Sudamericana. El día en que Atlético Mineiro debutó en la Copa Sudamericana se forma una carta que, al compararla con la del momento de esta final, presenta un indicador que considero desfavorable: la Parte de la Fortuna se encuentra exactamente sobre el Medio Cielo de aquella carta.

En Boca Juniors encontramos una coincidencia diferente. Al comparar la carta del día de su debut en la Copa Sudamericana con la del momento de la final, la Luna regresa al mismo grado matemático, formando una Luna Nueva. Y este dato adquiere una importancia particular porque se produce en la casa IX, la casa que estamos vinculando en este análisis con las conquistas y los títulos internacionales.

Esta coincidencia merece ser observada con detenimiento. El retorno de la Luna al mismo grado, junto con la formación de una Luna Nueva y su ubicación en la casa IX, constituye uno de los datos que más me llaman la atención en la carta de Boca.

La final presenta indicadores para ambos equipos. Atlético Mineiro tiene aspectos que pueden favorecer su desempeño, especialmente por el trígono aplicativo de la Luna al Sol en la casa VI y por los elementos que encontramos en su ciclo. Boca, por su parte, muestra una ligera ventaja en la carta del inicio, una energía apenas favorable en la posibilidad de una definición por penales y una coincidencia lunar con su debut en la Copa Sudamericana que, por su ubicación en la casa IX, merece una atención especial.

Mi primera lectura astrológica muestra una final muy pareja, probablemente de mucha cautela, estudio y resistencia, pero con una pequeña inclinación favorable a Atlético Mineiro. No estamos ante una carta que permita hablar de una ventaja contundente. Es una diferencia sutil, que surge de la comparación de varios indicadores. Una final se juega en la cancha y la astrología nos permite estudiar los simbolismos y las tendencias del momento.

Hay un detalle que debemos tener muy presente al momento de interpretar esta carta: el horario exacto del comienzo del partido. La carta que estamos analizando corresponde al inicio puntual previsto. Si el encuentro se demora 30 segundos o más, los Ascendentes cambian de signo y, con ellos, también cambia la representación de ambos equipos.

Boca pasa a estar representado por Sagitario, con Júpiter como regente. Y acá aparece un dato que merece especial atención: Júpiter recibe un trígono aplicativo de la Luna, un aspecto que, dentro de una final y en el análisis de posibles indicadores de coronación, considero particularmente significativo. Atlético Mineiro, en cambio, pasa a estar representado por Géminis, cuyo regente es Mercurio, que no presenta condiciones de dignidad esenciales destacadas en esta configuración.

Por eso, el horario real del comienzo no es un detalle menor. Si el partido se inicia exactamente en el horario previsto, trabajamos con la carta original. Si hay una demora de 30 segundos o más, la representación de ambos equipos cambia y encontramos una configuración que, desde mi lectura astrológica, vuelve a inclinar la balanza hacia Boca, especialmente por la condición de Júpiter y el trígono aplicativo de la Luna.