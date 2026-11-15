Pasó sólo dos veces en 121 años: el récord que busca el Boca del "Vasco" Arruabarrena

El Boca Juniors de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena puede lograr algo que el club solamente consiguió dos veces en sus 121 años de existencia desde 1905. Se trata nada menos que de obtener tres títulos en el mismo semestre, lo cual solamente lo concretaron dos exentrenadores muy queridos en la institución como Carlos Bianchi en el 2000 y Alfio Basile en el 2005.

{{{htmlAmp}}}

Es que el "Xeneize" ya se consagró campeón de la tabla anual 2026 en el fútbol argentino, al mismo tiempo que se instaló en las finales de la Copa Sudamericana (contra Atlético Mineiro de Brasil) y de la Copa Argentina (frente a Platense). Apenas el "Virrey" y el "Coco" levantaron tres trofeos en seis meses, algo que puede repetir el cuadro azul y oro en la actualidad.

El mérito es mayor todavía si se tiene en cuenta que Boca puede ganar incluso más de tres estrellas en este final del año. Es que jugará los playoffs del Torneo Clausura, con los octavos de final frente a Independiente Rivadavia de Mendoza en La Bombonera. Si se coronara allí también, disputaría entonces el Trofeo de Campeones ante Belgrano de Córdoba, que se quedó con el Apertura. Dicho duelo sería el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de dicha provincia.

Boca quiere ganar 3 títulos en el mismo semestre por tercera vez en su historia

Los únicos dos antecedentes de este tipo que hubo en 121 años fueron los del 2000 con Bianchi y el 2005 con Basile. En esas temporadas, el conjunto de La Ribera fue el dominador absoluto del fútbol argentino e internacional. De la mano del "Virrey" se quedó con las Copas Libertadores e Intercontinental, además del Apertura. En tanto, con el "Coco" se coronó en la Recopa, el Apertura y la Sudamericana.

El Boca del Vasco Arruabarrena hace historia y rompe récords.

Las otras 4 veces en las que ganó 3 títulos o más, pero en un año completo

Si bien no fue en un solo semestre, Boca consiguió la "triple corona" en una temporada entera en cuatro ocasiones más. Tres de ellas fueron en el amateurismo: en 1920 (cuatro trofeos), 1924 (tres estrellas) y 1926 (otros tres certámenes). Por último, ya en el profesionalismo, en el 2003 apareció otra vez Bianchi para quedarse con la Libertadores en el primer semestre, en tanto que cosechó el Apertura y la Intercontinental en la segunda mitad del año.

Los años en los que Boca ganó 3 títulos o más