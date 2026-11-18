Boca Juniors enfrentará a Atlético Mineiro en el marco de la final de la Copa Sudamericana 2026 este sábado 21 de noviembre y el plantel de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena viajará en las próximas horas a Barranquilla. Hasta hace pocas horas, Milton Delgado era una de las dudas del DT tras no terminar la práctica del martes, pero todo indica que estará desde el arranque. Después del último entrenamiento en el país, el "Xeneize" emprenderá viaje hacia Colombia donde puede romper la racha sin títulos internacionales.

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Boca: entrenamiento y viaje a Barranquilla en la previa de la final de la Sudamericana: cuándo llega, itinerario y qué pasa con Milton Delgado

Este miércoles 18 de noviembre a las 14, los 33 futbolistas que integran la nómina (con Agustín Marchesín incluido recuperándose de su lesión) se subirán al avión. Cerca de las 19 de Colombia (21 horas de nuestro país) arribarán a la mencionada ciudad para encarar los últimos días antes del partido. Allí quedarán dos prácticas más y el entrenador definirá los 11 titulares. Además de la buena noticia sobre Delgado, se espera que el lateral izquierdo y figura Lautaro Blanco (se entrenó a la par) también esté desde el inicio, pero el "Vasco" maneja una única incógnita a estas horas.

Si bien Alan Velasco se perfila para jugar desde el arranque, lo cierto es que Tomás Aranda puede ser la gran sorpresa. El joven surgido de las Inferiores que se recuperó en tiempo récord de su fractura de peroné y sindemosis tuvo una semana más que positiva, motivo por el cual Arruabarrena podría inclinarse por él en la final. Todo dependerá de lo que suceda en las próximas horas, donde el técnico decidirá quién acompañará a Sebastián Villa y Miguel Merentiel.

Milton Delgado se perfila para ser titular en Boca en la final de la Sudamericana

La posible formación de Boca para la final de la Copa Sudamericana vs. Atlético Mineiro

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco o Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

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El duelo entre el "Xeneize" y el conjunto brasileño tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. El encuentro que comenzará a las 19.30 de nuestro país enfrentará al elenco de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena que eliminaron a Vasco Da Gama en semifinales contra los comandados por Eduardo Domínguez que dejaron en el camino a Montevideo City Torque de Uruguay. En caso de que persista el empate en los 90 minutos habrá alargue y si se mantiene la igualdad definirán por penales.

El conjunto de La Ribera buscará romper con la racha de 18 años sin títulos internacionales, ya que el último conseguido fue en 2008 cuando levantó la Recopa Sudamericana venciendo a Arsenal de Sarandí. Luego de ello, el conjunto "Azul y Oro" perdió tres finales de Libertadores contra Corinthians (2012), River (2018) y Fluminense (2023). Ahora, tendrá la inmejorable oportunidad de levantar el trofeo que ya ganó tanto en 2004 como en 2005.