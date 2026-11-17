Milton Delgado generó preocupación en Boca Juniors a pocos días de la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia. El joven volante no terminó la práctica de este martes 17 de noviembre y ahora es una incógnita si estará o no desde el arranque junto a Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar. Por supuesto, Rodolfo "Vasco" Arruabarrena tiene alternativas en dicho sector del campo de juego por lo que podrá reemplazarlo en caso de que no llegue al 100%.

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Quiénes son los tres candidatos a reemplazar a Delgado en Boca para la final de la Sudamericana

El mediocampista de 21 años no pudo culminar el entrenamiento debido a una molestia física y se realizará los estudios correspondientes que determinarán si tiene o no una lesión. Hasta el momento no hay detalles de la misma, pero se espera que se sepa en las próximas horas. Ante esta situación, el técnico podría optar por dos futbolistas a los que les dio rodaje cuando el capitán o el "Ruso" no estuvieron presentes. Se trata de Tomás Belmonte, Rodrigo Battaglia y Williams Alarcón, que habitualmente ocupan un lugar en el banco de suplentes.

En el caso del surgido en Lanús es el primer suplente del campeón del mundo cuando no está, por lo que no suena descabellado que aparezca como titular siempre y cuando Delgado no esté. Por otro lado, Battaglia no llega con tanto rodaje pero puede dar la sorpresa teniendo en cuenta su nivel. Por último, el chileno con pasado en Huracán es otra alternativa para Arruabarrena pensando en el estilo de juego que pueda plantear en el verde césped teniendo en cuenta al rival. Por otro lado, aparecen tanto Tomás Aranada como Carlos Palacios, que sumarían mucho más en ataque que los dos mencionados anteriormente aunque la decisión final la tendrá el propio "Vasco" que definiría la formación horas antes del encuentro.

Tomás Belmonte podría reemplazar a Milton Delgado en Boca por la final de la Copa Sudamericana

La posible formación de Boca para la final de la Copa Sudamericana vs. Atlético Mineiro

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco o Malcom Braida; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado o Tomás Belmonte o Williams Alarcón; Alan Velasco, Leonel Flores o Sebastián Villa, Miguel Merentiel. En el caso de Blanco, hasta el momento se entrenó diferenciado y está en duda, pero todo indica que dirá presente desde el arranque.

Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro: todos los detalles

El duelo entre el "Xeneize" y el conjunto brasileño tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. El encuentro que comenzará a las 19.30 de nuestro país enfrentará al elenco de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena que eliminaron a Vasco Da Gama en semifinales contra los comandados por Eduardo Domínguez que dejaron en el camino a Montevideo City Torque de Uruguay.

El conjunto de La Ribera buscará romper con la racha de 18 años sin títulos internacionales, ya que el último conseguido fue en 2008 cuando levantó la Recopa Sudamericana venciendo a Arsenal de Sarandí. Luego de ello, el conjunto "Azul y Oro" perdió tres finales de Libertadores contra Corinthians (2012), River (2018) y Fluminense (2023).