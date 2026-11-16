Boca quiere cortar la sequía de 18 años: una sola duda en el 11, multitud en Barranquilla y cuidado con Atlético Mineiro

Boca Juniors acaba de empezar una semana decisiva, que desembocará en la final de la Copa Sudamericana 2026. El plantel profesional dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena volvió a los entrenamientos en el predio de Ezeiza con la mira en el Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez, que será el último escollo para el sueño de quebrar la sequía de 18 años sin títulos internacionales. El último trofeo continental que levantó fue la Recopa Sudamericana 2008 frente a Arsenal.

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La única duda en la formación por estas horas pasa por Alan Velasco o Leonel Flores en la creación, con Tomás Aranda también en la discusión pero con menos chances de ser titular porque se acaba de recuperar de la fractura de peroné que lo dejó 73 días sin jugar. El resto de la alineación ya está definida y será la misma que se presentó en los últimos encuentros.

Por lo tanto, de no mediar incovenientes de última hora, Boca saldrá a la cancha contra Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo "Jagger" Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Alan Velasco o Leonel Flores; Sebastián Villa y Miguel Ángel Merentiel.

Se espera una multitud de hinchas de Boca en Barranquilla

Se estima que habrá alrededor de 35.000 fanáticos del cuadro de La Ribera en la ciudad de Colombia en la que se jugará el partido, en el estadio Metropolitano. Todo indica que entre el jueves y el propio sábado 21 de noviembre, el día de la final, llegarán la gran mayoría de los seguidores del conjunto argentino.

Seguramente haya un banderazo cerca del hotel de la delegación del "Xeneize", que tiene que estar dos días antes en Barranquilla por obligación de la Conmebol en este tipo de instancias. Por lo tanto, se espera que el vuelo arribe el jueves 19 a Colombia. La semana de entrenamientos en el predio de Ezeiza será normal y hasta el lesionado Adam Bareiro podría viajar entre los convocados. El vuelo demorará entre 10 y 15 horas en total.

Paredes, el líder de un Boca que quiere ganar todo.

Boca no subestima a Atlético Mineiro pese a su mal momento

Más allá de que el equipo brasileño acumula siete partidos sin victorias, desde La Ribera advierten que una final es diferente y los equipos de Domínguez saben jugar este tipo de encuentros. De hecho, el "Galo" cayó en las últimas tres definiciones por el título que disputó y tiene esa sed de revancha porque necesita coronar con un trofeo de una vez por todas.

Boca vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana: hora, TV en vivo y streaming