Boca vs. Atlético Mineiro: fecha, horario, árbitro y sede de la final de la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán en la gran final de la Copa Sudamericana 2026. El Xeneize y el conjunto brasileño consiguieron superar las semifinales y ahora definirán al campeón del segundo certamen más importante del continente. El encuentro tendrá como escenario a Colombia y contará con una importante presencia de hinchas de ambos equipos.

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Todo lo que tenés que saber sobre Boca vs Atlético Mineiro

Fecha: sábado 21 de noviembre de 2026.

Horario: 19.30 (hora de Argentina).

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez.

Ciudad: Barranquilla, Colombia.

Modalidad: partido único, con definición por penales en caso de empate tras los 90 minutos.

Árbitro: Andrés Matonte

La definición se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, uno de los principales escenarios deportivos de Colombia. Allí, Boca intentará volver a conquistar un título internacional después de varios años, mientras que Atlético Mineiro buscará conseguir por primera vez la Sudamericana.

Cómo llegó Boca a la final de la Copa Sudamericana 2026

El equipo argentino consiguió su clasificación después de eliminar a Vasco da Gama en una semifinal muy disputada. En el encuentro de ida, disputado en la Bombonera, el Xeneize cayó por 1-0 y quedó obligado a conseguir una victoria en Brasil para mantener sus aspiraciones.

Boca viene de eliminar a Vasco Da Gama.

Sin embargo, en la revancha disputada en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Boca mostró una gran reacción y se impuso por 3-1. De esa manera, consiguió un resultado global de 3-2 y aseguró su lugar en la definición.

Para el conjunto de la Ribera será una oportunidad especial: volverá a disputar una final continental después de la derrota ante Fluminense en la Copa Libertadores 2023. Además, buscará sumar su tercera Copa Sudamericana, después de las consagraciones de 2004 y 2005.

Cómo llegó Atlético Mineiro a la final

El conjunto brasileño también tuvo que superar una serie exigente para alcanzar la definición. En semifinales eliminó a Montevideo City Torque de Uruguay, con un resultado global de 3-2. En el encuentro de ida, Atlético Mineiro consiguió una contundente victoria por 3-0 que parecía dejar prácticamente sentenciada la clasificación. Sin embargo, en la revancha cayó por 2-0 en Uruguay y terminó sufriendo más de lo esperado.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez intentará conseguir su primer título en la historia de la Copa Sudamericana. En 2025 perdió la final ante Lanús y también había caído en la definición de la Libertadores 2024 frente a Botafogo.

De esta manera, Boca y Atlético Mineiro protagonizarán un cruce de alto voltaje, con dos equipos que tienen objetivos diferentes: el Xeneize quiere recuperar su protagonismo internacional y el Galo busca sacarse la espina de las últimas finales perdidas.