Confirmaron al árbitro de Boca vs. Atlético Mineiro por Copa Sudamericana: los antecedentes con el "Xeneize"

Conmebol confirmó el árbitro de la la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en Barranquilla. Ya arbitró nueve veces al Xeneize.

La final de la Copa Sudamericana 2026 ya tiene árbitro. La Conmebol designó al uruguayo Andrés Matonte para dirigir el partido entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, con un dato que ilusiona al "Xeneize" con respecto a los antecedentes del juez cuando dirigió al conjunto argentino.

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Este viernes, la Conmebol completó el último detalle que faltaba para la final. Matonte será el juez principal y trabajará con colaboradores de Uruguay y Paraguay. Será su segunda final internacional de clubes, ya que la primera fue la Recopa Sudamericana 2023, que jugaron Flamengo e Independiente del Valle. El partido se jugará a las 19:30 de Argentina en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Los antecedentes de Matonte con Boca Juniors

El uruguayo conoce bien a Boca. Lo dirigió en nueve partidos y el balance es claramente favorable: 5 victorias, 3 empates y apenas 1 derrota.

En los empates hay una historia aparte, porque los tres se definieron por penales:

Racing, Libertadores 2023: Boca ganó en la definición.

Palmeiras, Libertadores 2023: también se impuso desde los doce pasos.

Corinthians, 2022: fue el único de los tres que perdió por penales.

El cruce más reciente fue en agosto, en la goleada 4-0 a Recoleta por los octavos de final de esta misma edición. Matonte también dirigió a Boca en la fase previa, ante O'Higgins. Es decir, el árbitro ya acompañó al equipo en dos etapas del camino a Barranquilla.

Su único partido con Atlético Mineiro

Con el conjunto brasileño, el historial es mucho más corto. Matonte lo dirigió una sola vez: la victoria 2-0 ante Alianza Lima por la Copa Libertadores 2023. Así, el árbitro llega a la final con muchos más antecedentes con Boca Juniors que con Atlético Mineiro.

La terna completa para Boca vs. Atlético Mineiro

La Conmebol confirmó así al equipo arbitral:

Árbitro principal: Andrés Matonte (URU)

(URU) Asistente 1: Nicolás Tarán (URU)

Nicolás Tarán (URU) Asistente 2: Andrés Nievas (URU)

Andrés Nievas (URU) Cuarto árbitro: Juan Benítez (PAR)

Juan Benítez (PAR) Quinto árbitro: Milciades Saldivar (PAR)

Milciades Saldivar (PAR) VAR: Antonio García (URU)

Antonio García (URU) AVAR 1: Ulises Mereles (PAR)

Ulises Mereles (PAR) AVAR 2: Agustín Berisso (URU)

Agustín Berisso (URU) AVAR 3: Leodán González (URU)

Cuándo, dónde y a qué hora se juega la final

Hace varias temporadas que las finales de los torneos de la Conmebol se juegan a partido único y en cancha neutral. Esta edición no es la excepción.