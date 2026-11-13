Confirmaron al árbitro de Boca vs. Atlético Mineiro por Copa Sudamericana: los antecedentes con el "Xeneize"

La final de la Copa Sudamericana 2026 ya tiene árbitro. La Conmebol designó al uruguayo Andrés Matonte para dirigir el partido entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, con un dato que ilusiona al "Xeneize" con respecto a los antecedentes del juez cuando dirigió al conjunto argentino.
Este viernes, la Conmebol completó el último detalle que faltaba para la final. Matonte será el juez principal y trabajará con colaboradores de Uruguay y Paraguay. Será su segunda final internacional de clubes, ya que la primera fue la Recopa Sudamericana 2023, que jugaron Flamengo e Independiente del Valle. El partido se jugará a las 19:30 de Argentina en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez.
Los antecedentes de Matonte con Boca Juniors
El uruguayo conoce bien a Boca. Lo dirigió en nueve partidos y el balance es claramente favorable: 5 victorias, 3 empates y apenas 1 derrota.
En los empates hay una historia aparte, porque los tres se definieron por penales:
- Racing, Libertadores 2023: Boca ganó en la definición.
- Palmeiras, Libertadores 2023: también se impuso desde los doce pasos.
- Corinthians, 2022: fue el único de los tres que perdió por penales.
El cruce más reciente fue en agosto, en la goleada 4-0 a Recoleta por los octavos de final de esta misma edición. Matonte también dirigió a Boca en la fase previa, ante O'Higgins. Es decir, el árbitro ya acompañó al equipo en dos etapas del camino a Barranquilla.
Su único partido con Atlético Mineiro
Con el conjunto brasileño, el historial es mucho más corto. Matonte lo dirigió una sola vez: la victoria 2-0 ante Alianza Lima por la Copa Libertadores 2023. Así, el árbitro llega a la final con muchos más antecedentes con Boca Juniors que con Atlético Mineiro.
La terna completa para Boca vs. Atlético Mineiro
La Conmebol confirmó así al equipo arbitral:
- Árbitro principal: Andrés Matonte (URU)
- Asistente 1: Nicolás Tarán (URU)
- Asistente 2: Andrés Nievas (URU)
- Cuarto árbitro: Juan Benítez (PAR)
- Quinto árbitro: Milciades Saldivar (PAR)
- VAR: Antonio García (URU)
- AVAR 1: Ulises Mereles (PAR)
- AVAR 2: Agustín Berisso (URU)
- AVAR 3: Leodán González (URU)
Cuándo, dónde y a qué hora se juega la final
Hace varias temporadas que las finales de los torneos de la Conmebol se juegan a partido único y en cancha neutral. Esta edición no es la excepción.
- Fecha: sábado 21 de noviembre.
- Hora: 17:30 en Colombia y 19:30 en Argentina.
- Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla.