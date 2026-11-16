El entrenador argentino sorprendió al dar por favorito al conjunto argentino sobre el suyo a días de que la final se dispute en Colombia.

A días de que se dispute la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla, Colombia, Eduardo Domínguez lanzó una frase que generó bastante impacto entre los hinchas del Atlético Mineiro de Brasil y también dentro de Boca. Esto se debe a que no se esperaba una declaración de este tipo, pero, si se analiza el contexto, no se trata de una opereta mediática, sino de un accionar que coincide con el presente deportivo que el club brasileño está atravesando en la previa de la instancia definitoria internacional.

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Si se repasa el andar de Atlético Mineiro en los últimos partidos, es posible encontrar que cosechó dos empates y cinco derrotas. Además, quedó eliminado de la Copa de Brasil en la instancia de semifinales. Todo un panorama desalentador que permite entender, de cierta manera, las palabras que el técnico argentino lanzó en la última conferencia de prensa que dio en el país gigante y vecino de la Argentina.

“Es normal que Boca sea considerado el favorito”, sentenció Eduardo con vistas a la inminente final de la Copa Sudamericana 2026. “Es uno de los clubes más grandes de Argentina y del continente, uno de los mayores ganadores de la Copa Libertadores”, expresó Eduardo Domínguez en charla con los medios de Brasil.

Además, sacó a relucir algunos aspectos sobre la realidad de cada club en la previa de la Copa Sudamericana. “Su economía es fuerte, tienen un gran entrenador y también tienen grandes jugadores, tanto experimentados como jóvenes. Hay una gran diferencia, la competencia en Argentina es muy diferente y el fútbol brasileño llega en una racha de partidos muy intensa. Hemos viajado más de 20.000 kilómetros, jugado 66 partidos este año y ellos han jugado 52”, profundizó.

No obstante, Eduardo Domínguez resaltó que el andar de los dos equipos influye de gran manera, pero señaló que se trata de una final y todo puede cambiar dentro del campo de juego. “Aunque seas campeón en Argentina, aunque estés en la final de la Copa Argentina, es un solo partido. Nosotros queremos ganar y, para ganar, tenemos que ser fuertes como grupo. No importa cómo lleguen ellos ni cómo lleguemos nosotros. Sé que llegaremos fuertes”, señaló.

Cómo le fue a Boca en las finales de la Copa Sudamericana

Lo primero a mencionar es que tuvieron que pasar más de 20 años para que el Xeneize vuelva a estar presente en la final de una Copa Sudamericana. En la previa, su andar, que incluye la consagración en la Liga Profesional y la clasificación a la final de la Copa Argentina, lo posiciona como un claro favorito a quedarse con la copa internacional que se pondrá en juego frente a Atlético Mineiro.

Si se repasa el historial de Boca dentro de la Copa Sudamericana, es posible apreciar que disputó dos finales y ganó ambas. La primera vuelta olímpica se gestó en la temporada 2004, cuando superó a Bolívar de Bolivia por 2-0. Mientras que la segunda fue frente a Pumas, en tierras mexicanas, y por medio de disparos desde los 12 pasos, que le dieron la victoria al imponerse por 4-3.