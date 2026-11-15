Eduardo Domínguez calentó la previa del partido entre Boca Juniors y Atlético Mineiro de Brasil, por la final de la Copa Sudamericana 2026. El duelo entre ambos en el estadio Metropolitano de Barranquilla definirá el título internacional, el cual el "Xeneize" no consigue desde el 2008. Por su parte, el cuadro de Belo Horizonte tiene un "karma" con las instancias de este tipo, con tres derrotas consecutivas.

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El "Galo" empató 0-0 frente a Mirassol como visitante por el Brasileirao y acumula siete partidos sin victorias entre todas las competencias. El siguiente escollo ya será directamente el choque con el "Xeneize", por lo que el entrenador argentino fue consultado al respecto del cotejo en Colombia en la conferencia de prensa. Sin pelos en la lengua, el "Barba" se refirió a la sequía del elenco azul y oro en los torneos Conmebol en estas casi dos décadas.

Los dardos de Eduardo Domínguez a Boca antes de la final de la Copa Sudamericana: "Hacía 3 años que no ganaban nada"

Los periodistas le preguntaron al extécnico de Estudiantes de La Plata si Atlético Mineiro tiene más presión que el "Xeneize" por coronarse, ya que el rival se acaba de consagrar en la tabla anual del fútbol argentino. "Yo tengo que mirar a mis jugadores, mirar al grupo, cómo estamos. Si ustedes piensan que nosotros tenemos presión por los últimos años que no se ganaron las finales a las que se llegaron, Boca hace 18 años que no gana una final internacional. 18... ¿Quién tiene más presión?", disparó.

Si bien Boca se coronó recientemente, "Edu" rememoró que "hacía tres años que no ganaban nada dentro del país, ¿quién tiene más presión?". En la misma línea, amplió: "Entonces, la presión es cómo ustedes crean en lo que hacen, y nosotros creemos mucho".

Se viene la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro y Boca (foto: Conmebol).

Luego del "mix" que colocó en el empate contra Mirassol que dejó a Atlético Mineiro séptimo en el Brasileirao de manera transitoria, Domínguez declaró: "Hoy fue una muestra de la fuerza del grupo, cómo nos estamos preparando como grupo para esa final. Vamos a llegar bien, vamos a llegar fuertes y vamos con la cabeza para vencer". Por ahora, el conjunto de Belo Horizonte se coloca en puestos de Sudamericana 2027 y a tres unidades de la zona de la siguiente Libertadores.

Boca vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana: hora, TV en vivo y streaming